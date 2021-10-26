Demet Akalın'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isyanı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonunun ilk bölümünü bekleyen izleyiciler, dizinin yayınlanmadığını görünce şaşkınlığa uğradı. Yeni sezonda kadrosuna çok sayıda usta oyuncunun da dahil olduğu EDHO'nun 200. bölümü yerine Baba Parası isimli film yayınlandı. EDHO'nun neden son anda akıştan çıkarıldığı ve yayınlanmadığı ise açıklanmadı.

DEMET AKALIN DA İSYAN ETTİ!

Sıkı bir EDHO izleyicisi olan Demet Akalın da Twitter hesabından "EDHO başlamadı yine, niye?" şeklinde paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı, bir takipçisinin “Oktay Bey’i arayıp sorsanıza” sözlerine “Bilmiyorlar” karşılığını verdi.





