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Demet Akalın'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isyanı!

26.10.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de günlerdir tanıtımı yapılan ve hayranları tarafından yeni sezonu merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölümü 26 Ekim Salı akşamı ekrana geldi. EDHO'nun sıkı bir izleyicisi olan Demet Akalın da, sevilen dizinin son anda yayın akışından çıkarılmasına tepki gösterdi.

Demet Akalın'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isyanı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonunun ilk bölümünü bekleyen izleyiciler, dizinin yayınlanmadığını görünce şaşkınlığa uğradı. Yeni sezonda kadrosuna çok sayıda usta oyuncunun da dahil olduğu EDHO'nun 200. bölümü yerine Baba Parası isimli film yayınlandı. EDHO'nun neden son anda akıştan çıkarıldığı ve yayınlanmadığı ise açıklanmadı.

DEMET AKALIN DA İSYAN ETTİ!

Sıkı bir EDHO izleyicisi olan Demet Akalın da Twitter hesabından "EDHO başlamadı yine, niye?" şeklinde paylaşım yaptı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yayınlanmadı! EDHO hayranlarına yeni sezon şokuEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yayınlanmadı! EDHO hayranlarına yeni sezon şoku

Ünlü şarkıcı, bir takipçisinin “Oktay Bey’i arayıp sorsanıza” sözlerine “Bilmiyorlar” karşılığını verdi.

dt

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Demet Akalın Oktay Kaynarca
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