Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde kim öldü? EDHO'da Hızır Çakırbeyli liderliğini ilan etti

Yapımcılığının Raci Şaşmaz'ın üstlendiği, Raci Şaşmaz-Bahadır Özdener ikilisinin kaleme aldığı, başrollerinin Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Olgun Şimşek, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 12 Haziran Salı akşamı sezon finali yaptı. Yaşar ve Derya'nın düğünü sırasında arabaları havaya uçuruldu. Ancak saldırıyı tahmin eden Yaşar araçtan çıkarak eşiyle birlikte tünele girdi ve kurtulmayı başardı Yaşar'ın bu saldırıdan sonraki intikamı da acı oldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FİNALİNDE NELER OLDU?

Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.

