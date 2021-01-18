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Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı, ameliyatı Makedonya Sağlık Bakanı yaptı

18.01.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı, ameliyatı Makedonya Sağlık Bakanı yaptı

atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusunun beyninde tümör çıkınca acil olarak ameliyata alındı. Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce'nin yaptığı ameliyat sonrası Sabina Toziya'yı evine getirmek için özel uçak ayarlandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye anası Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edildi. 72 yaşındaki oyuncunun ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı yaptı. atv yönetimi sevilen oyuncu için gerektiği taktirde özel uçak kaldırmak için harekete geçti.

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HEMEN AMELİYATA ALINDI!

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, altı sezondur ekranda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yarın yılbaşı arasının ardından ekrana dönüyor. Heyecanla sete başlamaya hazırlanan dizi ekibi aldıkları acı haberle adeta yıkıldı. Dizinin 72 yaşındaki Hayriye anası Sabina Toziya yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya tam dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar usta oyuncunun beyninde bir tümör tesbit etti ve Sabina Toziya'yı hemen ameliyata aldı. 10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi. Dört gün yoğun bakımda kalan oyuncu daha sonra normal servise çıkarıldı, Sabina Toziya'nın bugün evine götürüleceği öğrenildi.

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Doktorlarının "Sabina güçlü bir kadın, başkası olsa masada kalırdı o yaşta" dedikleri konuşuluyor.

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SAĞ TARAFINA FELÇ İNDİ

Son gelen haberlere göre usta oyuncunun sağ tarafı şu an felçli... Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği ise bugün belli olacak.

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Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne başsağrısı, ne yorgunluk ve ne de bulantı şikâyetinin olmadığı belirtildi.

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AMELİYATI SAĞLIK BAKANI YAPTI

Usta oyuncunun ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce yaptı. Eşi Türk olan Makedonya'nın Arnavut asıllı Kültür Bakan Yardımcısı Sedat Süleymani de Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla yakından ilgilendi. Herkesin çok sevdiği ve hayranlık duyduğu oyuncuyu ihtiyaç halinde atv yönetimi de hastane uçakla İstanbul'a getirmek için hazırlık yaptı.

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SENARYO REVİZE EDİLDİ

Sabina Toziya'nın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden oldu. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazıldı. Dizi ekibi 4 gündür değişen senaryodaki yas ve cenaze töreni sahnelerini yetiştirmek için ara vermeden çalıştı.
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Sabina Toziya'ya ben de acil şifalar diliyor, güçlü kişiliği ve dualarımızla kısa sürede eski günlerine döneceğine inanıyorum.


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