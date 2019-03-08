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Eşleri prens ama kendileri prenses değil! İşte nedeni

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.03.2019 14:54 | Son Güncelleme

Kraliyet ailesi dünya basınının gündeminden bir türlü düşmüyor. O gösterişleri hayatın arkasında birbirinden ilginç çekişmeler, hırslar, kurallar ve kaideler var.

Bu kural ve kaidelerin en kafa karıştıranı ise kraliyet ailesindeki kişilerin aldıkları veya alamadıkları ünvanlar.

İkisi de prenses olamayacak

Giydikleri, takıları, hatta aralarında yaşadıkları gerilimle dünya gündeminde hep ilk sıralarda yer alan İngiliz kraliyet ailesinin gelinleri ile ilgili bir gerçek daha gün yüzüne çıktı.
Hem Kate Middleton'ın hem de Meghan Markel'ın taht sıralamasında yer alan iki prens ile evli olmalarına rağmen neden "prenses" unvanı almadıkları merak ediliyordu.
Daha önce Middleton ve Markle'ın, kayınpederleri Prens Charles'ın eşi Camilla Parker Bowles yüzünden "prenses" olamadıkları ileri sürülüyordu. Resmen Galler Prensesi olarak anılması gereken Camilla Parker Bowles, geçmişte aynı unvanı taşıyan Prenses Diana'ya saygı nedeniyle "Düşes" olarak anılıyor.
Bu iddiaya göre hiyerarşik olarak her iki gelinden de daha üst konumda olan Camilla, 'Düşes' unvanıyla yetindiği için Middleton ve Markle'ın da aynı unvanı aldığı konuşuluyordu. Ancak, kraliyet ailesi uzmanı Victoria Arbiter'e göre aileye evlilik yoluyla katılan Middleton ve Markle'ın "prenses" unvanı almamasının nedeni Kraliçe 2. Elizabeth'in ta kendisi!
Arbiter'in anlattığına göre Kraliçe 2. Elizabeth, gelinlerinin "prenses" unvanı almaması gerektiğini düşündüğü için torunları William ve Harry'ye evlendikleri gün "Dük" unvanı verdi. Böylece Middleton ve Markle da "düşes" oldular.
Bu durumu değiştirebilecek olan tek kişi de Kraliçe 2. Elizabeth. Ancak görünüşe göre onun en azından şimdilik böyle bir değişiklik yapmaya niyeti yok.
Meghan Markle, Prens Harry ile evli olduğu sürece Sussex Düşesi olarak anılacak. Ancak Kate Middleton için durum biraz daha farklı.
Eşi taht için ikinci sırada yer alan Middleton, bir gün Prens William kral olduğunda Galler Prensesi ve "kral eşi" unvanlarını alacak. Ancak o da "kraliçe" olarak anılmayacak. Yani yönetimde herhangi bir yetkisi olmayacak.
Kral unvanını alan William hayata veda ettiği zaman tahta Kate Middleton değil, oğlu George geçecek.
Bu arada Prens Harry ile Meghan Markle'ın yakında dünyaya gelecek olan bebekleri de prens ya da prenses unvanı taşımayacak. Bunun nedeni ise 1917 yılına dayanıyor. O dönemde kral olan 5. George, kraliyet ailesindeki unvanları sınırlandırdı. Prens Harry ile Meghan Markle'ın bebeği, taht için babasının ardından yedinci sırada yer alacak.
Taht sıralamasında Prens Charles'ın ardından Prens William ve onun çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis geliyor.
Prens Harry, babası, ağabeyi ve yeğenlerinin ardından altıncı sırada. Çocuğu da yedinci sırada yer alıyor.
Bu arada Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi de "kral" değil, "prens" unvanı taşıyor. Bunun nedeni de "kraliçe" unvanının 2. Elizabeth'e babasından gelmiş olması. Prens Philip, aynı zamanda Edinburgh Dükü unvanına da sahip.
Kate Middleton tüm dünyada Cambridge Düşesi olarak tanınıyor. Ancak başka unvanları da var. İskoçya için unvanı Strathearn Kontesi, Kuzey İrlanda için de Lady Carrickfergus.
Meghan Markle ise Sussex Düşesi unvanını taşıyor. Kocası Prens Harry, Sussex Dükü'nün yanı sıra Dumbarton Kontu ve Baron Kilkeel unvanları da var.
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