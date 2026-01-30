Eşleşme sonrası Juventus efsanesi Chiellini'den açıklama: Osimhen'i düşündüm!

Juventus yönetiminde görev alan efsane savunmacı Giorgio Chiellini, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile eşleşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

"HEM OSIMHEN'İ HEM 2013'Ü DÜŞÜNDÜM..."

Chiellini, İstanbul deplasmanının kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayarak, “Hem Osimhen'i hem de 2013'ü düşündüm: İstanbul'daki son hatıramızı silmek için iyi bir fırsat. Gala, harika oyunculara sahip güçlü bir takım. İstanbul'daki ilk maçta oyunu iyi oynamamız gerekiyor. Transfer piyasası mı? Yeni bir şey yok…” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK OYUNCULARA SAHİPLER"

Galatasaray’ın kadro kalitesine özel bir parantez açan Chiellini, rövanş avantajına da değinerek, “Galatasaray, büyük oyunculara sahip güçlü bir takım. Rövanşı evimizde oynayacağız. Onların stadyumuna gidip maçı doğru oynamalı, zayıf yönlerinden faydalanmalıyız.” dedi.

"GALATASARAY'A SAYGIMIZ BÜYÜK"

2013 yılında İstanbul’da yaşanan unutulmaz yenilgiye de değinen Chiellini, bu kez şartların farklı olduğunun altını çizdi. İtalyan futbol adamı, “Galatasaray maçında bu sefer iki devre var, sorun olmamalı. Sahanın bir yarısı farklı şekilde hazırlanmıştı; sonra sahada biz kaybettik, belirleyici hatayı ben yapmıştım. Şimdi farklı bir maç, farklı bir dünya; iki farklı takımız.” sözleriyle geçmişle bugünü ayırdı.

Chiellini, yıllar geçse de o maçın izini taşıdığını belirtirken Galatasaray’a olan saygısını da yineledi: “2013 yılındaki Galatasaray'a karşı olan o yenilgiyi hala üzerimde hissediyorum. Galatasaray'a büyük saygımız var.”