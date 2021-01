ESMİAD’dan işsizlik açıklaması

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, işsiz kalan çalışanların sıkıntılarını çözmek için kapanan işletmelerin Korona virüs tedbirlerinden taviz verilmeden açılmasını istediklerini belirtti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan çok sayıda işletme, işsizliği de beraberinde getirdi. Bu işletmelerde çalışan sayıları Türkiye geneli milyonları buluyor. Ailelerine ekmek götüremeyenlerin sayısının her geçen gün arttığını belirten Şamil Seyhan, devletin konuyla ilgili hız bir şekilde çalışma yapması gerektiğini belirtti. İşletme sahiplerinin yanı sıra Korona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenen milyonlarca çalışanın olduğunu ifade eden Seyhan, “Korona virüs tedbirlerine uymak hepimizin birer vatani görevidir. Bu konuda devletimize yardımcı olmalıyız. Devletimizin Korona virüs mücadelesi takdire şayandır. Alınan tedbirler kapsamında uzun süredir birçok alandaki işletme kapalı. Bu işletmelerin sahipleri her geçen gün borca batıyor. Bunun yanı sıra o işletmelerde çalışarak evlerine ekmek götüren işçileri unutmayalım. Bu süreçte işçi alan işletme sayısı azalırken, iş bulmakta zorlanan vatandaşlar evlerinde oturmak zorunda. Bu da her geçen gün işsizliğin artmasına neden oluyor. Aile içi kavgalara neden oluyor. Bu çalışanlar dar gelirli. Şuan bir gelirleri yok. Her geçen gün borçları artıyor. Belki ev kiralarını ödeyemiyorlar, belki de çocuklarına yiyecek alamıyorlar. Bizim istediğimiz, bu işletmeler açılsın. Açılırken kurallar koyulsun ve uymayan ağır şekilde cezalandırılsın. Korona tedbirlerinden taviz verilmesin ancak işletmeleri açarak bu çalışanlarımızın para kazanmasını sağlayalım. Bu şekilde ekonomide de hareketliliğin olacağını unutmayalım” dedi.