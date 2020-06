ESO’dan metro ve tramvay talebi

ESO tarafından yapılan bir açıklamada, “Eskişehir Sanayi Odası olarak; EOSB, KOBİ OSB, Teksan, Emko, Estim, Tornacılar, Oto Galericiler ve tüm sanayi bölgeleri için metro ve tramvay talep ediyoruz” diye belirtildi.

Açıklamada, “Eskişehir’in kronikleşmiş önemli konularından birisini tartışmaya açmak istiyoruz.” diyerek ‘Ulaşım ve Trafik’ konusuna dikkat çekildi. Bu konuda ESO adına değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Kentin batıya, sanayinin doğuya doğru planlı bir şekilde büyütüldüğü bir kentte yaşıyoruz. Ulaşım her geçen gün; maliyeti, zaman kaybını, konfor problemini, trafik ve çevre kirliliğini arttırmaktadır. Eskişehir Sanayi Odası olarak konumuzun ve haddimizin dışına çıkmadan hazırlamış olduğumuz bu ön fizibilite raporu, yıllardır çalışanı ve beyaz yakası ile kentine değer katan biz üreten insanların hikayesidir. Eskişehir OSB ve çevre sanayi bölgelerinin (KOBİ OSB, Estim, Emko, Teksan, Tornacılar, Oto Galericiler) bitmeyen bir çilesi var. İmişehir’de devam eden Eskişehir OSB’nin yeni Genişleme Sahasının dolmasıyla birlikte burada da on binlerce yeni kişinin daha çalışması beklenmekte. İstanbul örneğini vermek gerekirse, her gün televizyonlarda izlediğiniz; Anadolu yakasında oturup, Avrupa yakasında çalışan, köprü trafiği çeken insanlara dönüşüyoruz. Bir insanın evden çıkıp fabrikaya çalışmaya gelmesi ve dönüşü zaman zaman 1 saat ve üzerini buluyor. Amacımız; her gün işine gidip gelen, ekmeği için çalışan 100 bin kişinin derdine çözüm üretilmesidir. Eskişehir Sanayi Odası olarak hazırladığımız bu rapor bir ön fizibilite niteliği taşımaktadır. Hazırladığımız ön fizibilite yılların güncel problemini çözmek için bir fikir ve farkındalık oluşturmak içindir. Şüphesiz ki bilim insanlarının, akademisyen ve şehir planlamacılarının bilimsel tetkik ve incelemesine ihtiyaç bulunmaktadır. Kentin yoğun bölgelerinden münferiden tramvay ve metro hatlarının Şehir Hastanesi ve Belediyeye ait Hizmet Arazisi bölgesinde oluşturulacak “Aktarma Merkezi”ne erişimi, ayrı ayrı hatlar ile Şehir Merkezine bağlantısının yapılması, ayrıca sanayi bölgelerinde işe başlama ve bitiş saatlerinde yapılabilecek esneklikler, toplu taşıma ile yoğun zamanlardaki doruk seviyelerini düşürecektir. Raylı sistemler ile sanayi bölgelerimize toplu taşıma; raporumuzda da görüleceği üzere Eskişehir’imiz için en uygun yöntemdir. Eskişehir’imiz için çalışan bizler; Eskişehir sanayisinin çalışanları ile birlikte oluşturduğumuz değer, kaybedilen zaman ve maliyet; ulaşım ve trafik için harcanacak olan rakamların çok çok üzerindedir.”