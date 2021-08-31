YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. ESOGÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sarıçam, ağaçlandırmanın önemine dikkati çekti:

ESOGÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sarıçam, ağaçlandırmanın önemine dikkati çekti:

31.08.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ormanlar karasal ekosistemin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu yönüyle ormanlar biyoçeşitlilik açısından da önemli rezerv alanlarıdır. Bu uyumlu bütünlük, bir parça dahi bozulduğunda bu ekosisteme bağlı yaşayan tüm canlıların da varlığı tehdit altına girer"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Sarıçam, yangınlardan zarar gören ormanlık alanların, bitki ve hayvan çeşitlerinin devamlılığı için yeniden ağaçlandırılmasının önemini vurguladı.

Sarıçam, yaptığı yazılı açıklamada, yetişkin bir çam ağacının bir saatte 40 kişinin atmosfere verdiği karbondioksiti oksijene dönüştürebildiğini aktardı.

Ormanların önemli bir karbon yutma alanı ve yaşam döngüsünün en önemli zincirlerinden biri olduğunu, orman alanlarının su döngüsüne de önemli katkılarının bulunduğunu belirten Sarıçam, "Ağaçlar, kökleriyle topraktan aldıkları suyu, yapraklarıyla atmosfere su buharı olarak vermektedir. Atmosferde biriken bu buhar, yağmur, dolu, kar şeklinde yeryüzüne düşer. Örneğin bir meşe ağacı, yılda 150 bin litrelik suyu su buharı olarak atmosfere verir." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Sarıçam, ormanların suyun akışını yavaşlatan, suyu emen dev bir sünger görevini üstlendiğini, şiddetli yağmur, sel ve şiddetli rüzgarlardan yerleşim alanlarını koruyarak bariyer oluşturduğunu bildirdi.

Yaşamın bir uyum içinde devam ettiğine değinen Sarıçam, şunları kaydetti:

"Ormanlar karasal ekosistemin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu yönüyle ormanlar biyoçeşitlilik açısından da önemli rezerv alanlarıdır. Bu uyumlu bütünlük, bir parça dahi bozulduğunda bu ekosisteme bağlı yaşayan tüm canlıların da varlığı tehdit altına girer. Dolaylı olarak insanların da varlığının tehdit altında olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ormanlar, afetlere karşı yaşam alanlarımızın daha dirençli olmasına katkı sağlıyor. Bu sebeple, tahribat gören orman alanlarımız muhakkak tekrar yeşillendirilmelidir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu trene binmek yasak! 4 kişini kemiği kırıldıBu trene binmek yasak! 4 kişini kemiği kırıldı
Çarpıcı iddia: BioNTech aşısı olan kadın öldüÇarpıcı iddia: BioNTech aşısı olan kadın öldü
Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyorMevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyor
Anahtar Kelimeler:
yangın Akdeniz Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 31 Ağustos Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:18
Öğle
13:03
İkindi
16:43
Akşam
19:39
Yatsı
21:01

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Salı

Cenk Özcan Eczanesi
Odunpazari
30.08.2021 08:30 / 31.08.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
300820210830310820210830nobetci
Cenk Özcan Eczanesi
Odunpazari
30.08.2021 08:30 / 31.08.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
300820210830310820210830nobetci
Cenk Özcan Eczanesi
Odunpazari
30.08.2021 08:30 / 31.08.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
300820210830310820210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.