Espirili sözler: Birbirinden eğlenceli sözler

Sevdiklerinizi güldürmek artık çok basit. Ortamı yumuşatmak istiyorsanız espirili sözler işinizi büyük oranda kolaylaştıracak. Sizin için listelediğimiz espirili sözler ile ortamda en gülünen kişi siz olacaksınız. Kahkahaların havada uçuşmasına sebep olacak birbirinden eğlenceli cümleleri incelemek ister misiniz?
Birbirinden güzel espirili sözler ile modunuzu yükseltebilir, kendinizi çok daha neşeli hissedebilirsiniz.
Mutluluk herkesin hakkıysa birisi benim hakkımı yiyor kesin.
Benim için gün; uyandığımda değil, çay içtiğimde başlar.
Ben senin günlüğün değilim, canın istediğinde bana yazamazsın.
Doktor yarın "Aç gel" dedi, galiba kahvaltı ısmarlayacak.
Çalışma hevesim yıllardır kayıp. Gören, duyan olursa ses etmesin. Ben halimden çok memnunum.
Üstümü arama bulamazsın, hepsi kafamın içinde.
Hesabını veremeyeceğiniz işlere karışmayın. Öbür tarafta bulaşık yıkatmıyorlar.
Yanlış yoldayım ama yol nasıl güzel bir bilseniz.
Bir kadına asla ''sus'' demeyin. ''Dudaklarını kapatınca çok tatlı oluyorsun.'' deyin.
Eğer benimle ilgili bir probleminiz varsa bu sizi ilgilendirir, beni değil.
Mantık evliliği yapanlar ne yapıyor? Karşılıklı satranç mı oynuyorlar?
Oksijeni bilmiyorum ama yaşamak için çay şart.
Annemle babama çok imreniyorum, asla onlar kadar mükemmel bir evladım olamayacak.
Halil Sezai ''Tutunacak yer arıyorum, bulamıyorum'' şarkısını kesin belediye otobüsleri için yazmıştır.
Aslında içimde çok zeki biri yatıyor ama yatıyor işte, sorun orada.
Yabancılar salata yapar adını Sezar koyar. Biz salata yapınca adını Çoban koyarız. Çok mütevazı bir milletiz.
Beyaz atlı prens bekleyenler, beyaz çoraplı delikanlı ile karşılaşıyor.
Bugün çok güzel bir tablo gördüm, alacaktım ama aynaymış.
Bir kadının içi güzel olsun, gerisini kozmetikle halleder.
Hayatımda yolunda giden tek şey mükemmelliğim.
Herkes çok alıngan. Ne yapalım, doğruları ahirette mi söyleyelim?
Bir uykunun daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen yatak, yorgan ve yastık üçlüsüne teşekkür ediyorum.
Allah'ım, karşıma helal süt emmiş birini çıkar. Sütün markası hiç önemli değil.
Dejavu oluyorum sanıyordum, meğerse her günüm aynıymış.
Çirkin erkek yoktur, bakım yapmayan erkek vardır.
14 Şubatta bizim merdivene hediye alacağım. 10 senedir düzenli olarak çıkıyoruz.
Mesajlaşırken kullanabileceğiniz kısa espirili sözler ile mesajlarınızı daha keyifli hale getirin.
Çağımızın hastalığı karakter yetmezliği.
Büyük düşün, seneye de düşünürsün.
Eczanenin ''yine bekleriz'' demesi bedduadır.
Çekiciyim ama çile çekici.
Şişko demeyelim de varmış ki yemiş diyelim.
Keşke herkesin ömrü vicdanı kadar olsa.
Seni mumla ararken elektrikler geldi.
Yufka yüreğimizden kıymalı börek yaptılar.
Dünya mavidir, tıpkı portakallar gibi.
Gün yüzü hariç bütün yüzleri gördük.
Güzel hataymış, dur bir kere daha yapayım.
Hoşuma gidiyorsun, yolunu kaybetme.
Evin yok mu senin? Sürekli aklımdasın.
Bende tembellik değil, ''sonra yaparım'' hastalığı var.
Lahmacunu yeşillikle, seni gelinlikle görmek istiyorum.
Polisi arıyorum, bu kadar tatlı olman yasa dışı.
Yok canım ne kırılması, bükülme özelliğim var benim.
Ağlamamı beklediğiniz mendillerle halay çekiyorum.
Kendi kendime konuşurken hep kavga çıkarıyorum.
Bu ayki bütçemle sadece nefes alabiliyorum.
Depresyonda değilim, henüz provayı bitiremedim.
Bir sonraki yemeğe kadar diyetteyim.
Stres zayıflatsaydı şu an yok olmuştum.
İnce espirili sözler ile bir yandan güldürürken bir yandan da düşündürebilirsiniz.
Kader seni güldürmüyorsa espriyi anlamadın demektir.
Keşke doğmadan önce senaryoyu okusaydık.
Ya kelebekler dünyayı gördükten sonra intihar ediyorsa?
Bizi silemeyen herkes üstümüzü karalar.
Herkese yürüyen insanlar seferi sayılır mı?
Akşam kocanız gelip yemek istediğinde şöyle söyleyin; yine seni sevmekten başka bir şey yapmadım bugün.
Uyku diye bir meslek olsaydı mesaiye bile kalırdım.
İnsanı iki şey ayakta tutar; biri sağ ayak, biri sol ayak.
Yüksek yüksek tepelere ev kurup beni o evin içine koysunlar. Kimseyle görüşmek istemiyorum.
Diyet ettim yaza girerken en az 10 kilo vermeye.
Eğer beklediğin kişi sana gelmiyorsa sen de eve git.
Asıl evlenen evde kalır, evlenmeyen gezer tozar.
En mutlu son, hafta sonudur.
Aramızda bir şeyler var sanıyordum, meğersem uçurummuş.
Akrabanın uzaktan olanı makbuldür.
Mutluluğu bulan bize de konum atsın.
Başım çok ağrıyor, umarım hafızam siliniyordur.
Üniversite bana alttan almayı öğretti.
Güçlü kadın olayım derken pehlivan oldum.
Felç oldun sanırım, yoksa bu kadar geç yazmazdın.
Hayatımda pozitif olan tek şey, kan grubum.
Sınavda iki şık arasında kalırsanız ikinci şıkkı seçin çünkü birinciyi gerçekten sevseydiniz ikinci şık olmazdı.
Sinirliyken sadece kendi kendime konuşunca rahatlıyorum çünkü tanıdığım en kafa dengi insan benim.
Ömrümüzü yiyerek formda kalan insanlar var.
Matematiğim çok iyidir, yaş problemi çözerken babanın yaşı çocuğunun yaşından küçük çıkıyor.
Güzele bakmak sevapsa sabah akşam aynaya bakabilirim.
Kadınlar birbirini çekemediği için bütün fotoğrafçılar erkektir.
Herkes uykusunu alsa bütün sorunlar halledilir.
Annemin bahsettiği el alem diye bir örgüt var, dünyanın en tehlikeli örgütü bunlarmış.
Hatayı kendinizde aramayın çünkü Hatay Akdeniz bölgesindedir.
Renkli göz denilince neden akla kahverengi gelmiyor? Kahverengi renk değil mi?
Eğer birilerini kilonuzla dalga geçerse onları da yiyin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum