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Esra Balamir'in içinde olduğu tekne yandı! "Canımızı zor kurtardık"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.06.2024 08:15
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Ünlü isim Esra Balamir Datça'da yanan teknenin içindeydi. Zor kurtulan Balamir "Cayır cayır yanışını çaresizce izledik. Eşyalarımız da içinde yandı” dedi.

Esra Balamir'in içinde olduğu tekne yandı! "Canımızı zor kurtardık"

Demet Akalın ile dostluğuyla tanınan Esra Balamir, Datça'da tatile çıktı. Ünlü isim, bir arkadaşının teknesinde doğum günü partisine katıldı.Tekne bir anda alevler içinde kalınca partiye katılanlar, korku dolu anlar yaşandı.

Ekran Alıntısı

Balamir ve arkadaşları, ölümden döndü. Demet Akalın da teknenin yandığı halini paylaştı ve geçmiş olsun dedi.

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Her şeyi yanan Esra Balamir tekne yangınından sonra yaptığı açıklamada “Motor bölmesinden dumanlar yükseldi. Hemen yan tekneden yardıma geldiler. Canımızı zor kurtardık. Cayır cayır yanışını çaresizce izledik. Eşyalarımız da içinde yandı” dedi.

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