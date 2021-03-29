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Esra Balamir kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Esra Balamir’in hayat hikâyesi…

29.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modellik, şarkıcılık, sunuculuk ve DJ’lik yapan Esra Balamir, birçok önemli projede yer aldı. Kabere Kabere, Böyle mi Olacak ve Reyting Hamdi gibi dizilerde oynayan Esra Balamir, sunucu Yalçın Dümer ile evlendikten 1 yıl sonra ayrıldı.

Esra Balamir kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Esra Balamir’in hayat hikâyesi…

Demet Akalın’la yıllardır arkadaş olan Esra Balamir’in klibinde Akalın da yer aldı. Demet Akalın’la çok sıkı arkadaş olan Esra Balamir, Akalın’la neden küstüklerini açıkladı. Esra Balamir, Akalın’ın eşi Okan Kurt’un koronavirüse yakalanmasından dolayı Demet Akalın’la küstüklerini açıkladı.

ESRA BALAMİR KİMDİR?

7 Eylül 1975’te Adana’da doğan model, şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu Esra Balamir, kariyer hayatına ilk başta Kral TV’de DJ’lik yaparak başladı. Arkasından başka bir kanalda kendi programını sunmaya başlayan Esra Balamir, daha sonra başka bir kanalda sabah programı sundu.

Şafak Sezer’le ilk televizyon dizisini çeken Esra Balamir, Kabere Kabere, Böyle mi Olacak ve Reyting Hamdi gibi dizilerde oynadı. Bir kanalda bir müzik programında sunuculuk yapan Esra Balamir, ardından birçok magazin programları sundu. Modellik, şarkıcılık ve televizyon sunuculuğu yapan Esra Balamir, 1998’de oyuncu Yalçın Dümer ile dünya evine girdi.

Yalçın Dümer’le 1 sene evli kaldıktan sonra ayrılan Esra Balamir, bugüne dek toplamda 5 albüm çıkardı. Bir zamanlar ekranların popüler yarışmalarından Ünlüler Çiftliği’nde boy gösteren Esra Balamir, moda programı İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında tarz ve stilini sergiledi.

Uzun bir aranın ardından 'Söke Söke' adında iki şarkılık single çalışmasıyla tekrardan müzik piyasasına dönüş yapan Esra Balamir, 'Söke Söke'nin süpervizörlüğünü ise yakın arkadaşı ünlü şarkıcı Demet Akalın üstlendi. 'Söke Söke'ye klip de çeken Esra Balamir’in 1960'lı yılların anlatıldığı klibinde; Demet Akalın da oynadı.

Esra Balamir kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Esra Balamir’in hayat hikâyesi…

ESRA BALAMİR'DEN DEMET AKALIN AÇIKLAMASI

Esra Balamir ile Demet Akalın’ın neden küs olduğu öğrenildi. 20 senelik dostluklarını şubat 2021’de sonlandıran Esra Balamir ile Demet Akalın’ın neden küs oldukları belli oldu.

Clubhouse’da Demet Akalın ile neden küstüklerini anlatan Esra Balamir, Uludağ tatili dönüşü koronavirüse yakalanan Okan Kurt yüzünden küstüklerini söyledi.

Esra Balamir, Okan Kurt’un Kovid-19'a yakalandığı haberini aldığı esnada evinde tadilat olduğu için Demet Akalın’ı arayamadı. Tadilatın ardından Demet Akalın’ın evine giden Esra Balamir, 5 saat boyunca Demet Akalın’ı aramadığı için yakın dostunun “Şimdi mi aklına geldi?” tepkisiyle karşılaştı.

Esra Balamir’in kendisini saatler boyunca aramamasına sinirlenen Akalın bu tepkiyi göstermesiyle beraber Balamir’le dostluğunu bitirdi.

Demet Akalın ile Esra Balamir, bu olayın ardından Instagram'dan birbirini takipten çıkmıştı.

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Demet Akalın Esra Balamir
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