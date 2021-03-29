Esra Balamir kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Esra Balamir’in hayat hikâyesi…

Demet Akalın’la yıllardır arkadaş olan Esra Balamir’in klibinde Akalın da yer aldı. Demet Akalın’la çok sıkı arkadaş olan Esra Balamir, Akalın’la neden küstüklerini açıkladı. Esra Balamir, Akalın’ın eşi Okan Kurt’un koronavirüse yakalanmasından dolayı Demet Akalın’la küstüklerini açıkladı.

ESRA BALAMİR KİMDİR?

7 Eylül 1975’te Adana’da doğan model, şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu Esra Balamir, kariyer hayatına ilk başta Kral TV’de DJ’lik yaparak başladı. Arkasından başka bir kanalda kendi programını sunmaya başlayan Esra Balamir, daha sonra başka bir kanalda sabah programı sundu.

Şafak Sezer’le ilk televizyon dizisini çeken Esra Balamir, Kabere Kabere, Böyle mi Olacak ve Reyting Hamdi gibi dizilerde oynadı. Bir kanalda bir müzik programında sunuculuk yapan Esra Balamir, ardından birçok magazin programları sundu. Modellik, şarkıcılık ve televizyon sunuculuğu yapan Esra Balamir, 1998’de oyuncu Yalçın Dümer ile dünya evine girdi.

Yalçın Dümer’le 1 sene evli kaldıktan sonra ayrılan Esra Balamir, bugüne dek toplamda 5 albüm çıkardı. Bir zamanlar ekranların popüler yarışmalarından Ünlüler Çiftliği’nde boy gösteren Esra Balamir, moda programı İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında tarz ve stilini sergiledi.