Esra Balamir tatil fiyatlarına isyan etti: "Zıkkımın kökü" yazar gönderirdim!

Eski model ve bir dönemin sevilen yarışma programı İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmacısı Esra Balamir yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Balamir, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi. Balamir, tatil fiyatlarının yüksek olmasına isyan etti.

"HEM ANNE HEM DE BABA SORUMLU"

Balamir, konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Lahmacun fiyatlarını merak ediyorum. Geçen gün 1 milyon TL'lik hesabı görünce iki gün, 'Ne yediler' diye düşündüm. Bana o hesap gelse, 'Zıkkımın kökü' yazar gönderirdim."

Snobmagazin'in haberine göre, Bazı kişilerin 'Kadınlar hesap ödemez' yorumlarıyla ilgili Balamir, "Kişiye göre değişir. Kim güçlüyse o ödemeli... 'Kadın dediğin elinin cebine atmaz' demiyorum. Hayat müşterek. Nafakanın ise ömürlük olması saçma geliyor. Belli bir yerde durulması lazım. Hayatına yeni insanlar dahil oluyor ama eski eşten nafaka almaya devam ediyorsun. Çocuğuna ise bakmak zorunda... Çocuğun geleceğinden hem anne hem de baba sorumlu... Ben hiçbir şey istememiştim. Erkekler boşanırken başından atsın diye her şeyi kabul ediyor. Sonra mahkemeye başvuruyor. 10-15 bin dolar nafaka alan var, 2 bin TL de alan var. Burada da adaletsizlik bulunuyor. Aşk önemli ama paranın da önemi var. Erkekler de parası olan kadınlarla hemen evleniyor. Dünya tersine döndü" ifadelerini kullandı.







