Esra Balamir: Tedavi hayatım boyunca sürecek

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu ve sunucu Esra Balamir, uzun yıllardır mücadeke ettiği ve teşhis konulamayan hastalığı hakkında açıklamada bulundu.

Tedavisinin ömür boyu devam edeceğini söyleyen Balamir, "Hayatım boyunca tedavim devam edecek yapacak bir şey yok. Altı haftada bir iğne yapılıyor. İğne yaptırmadığım zaman zorluk çekiyorum" dedi.

Ünlü sunucu Esra Balamir, nisan ayında koronavirüse yakalanmış ve tedavi sürecini evde tamamlamıştı.

Hastalığı boyunca yaşadıklarını sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Esra Balamir, son testinin negatif çıktığını söylemişti.



Balamir, "Çok şükür sonunda negatif oldu sonuç. Bu süreçte bana dua eden merak eden herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.



