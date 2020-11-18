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Esra Balamir: Tedavi hayatım boyunca sürecek

18.11.2020 11:49 | Son Güncelleme:
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Esra Balamir: Tedavi hayatım boyunca sürecek

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs tedavisi olup, sağlığına kavuşan sunucu Esra Balamir, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Balamir, teşhis konulamayan hastalığı hakkında konuştu.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu ve sunucu Esra Balamir, uzun yıllardır mücadeke ettiği ve teşhis konulamayan hastalığı hakkında açıklamada bulundu.

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Tedavisinin ömür boyu devam edeceğini söyleyen Balamir, "Hayatım boyunca tedavim devam edecek yapacak bir şey yok. Altı haftada bir iğne yapılıyor. İğne yaptırmadığım zaman zorluk çekiyorum" dedi.

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Ünlü sunucu Esra Balamir, nisan ayında koronavirüse yakalanmış ve tedavi sürecini evde tamamlamıştı.

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Hastalığı boyunca yaşadıklarını sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Esra Balamir, son testinin negatif çıktığını söylemişti.

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Balamir, "Çok şükür sonunda negatif oldu sonuç. Bu süreçte bana dua eden merak eden herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.


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