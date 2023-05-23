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Esra Bilgiç, Cannes için Fransa'da! Süper minisiyle sokaklarda boy gösterdi

23.05.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların beğenilen oyuncusu Esra Bilgiç, son olarak Pakistan'daki reklam filmlerinden yüklü miktarda gelir elde etmesiyle gündeme gelmişti. Anlaştığı markaların davetiyle Cannes'a katılan oyuncu süper minisini giyip sokaklarda boy gösterdi.

Esra Bilgiç, Cannes için Fransa'da! Süper minisiyle sokaklarda boy gösterdi

Ekranların sevilen oyuncusu Esra Bilgiç, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek ününe ün katan Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Pakistan'da büyük hayran kitlesi olan ve oradaki reklam filmlerinde oynayarak gelirini artıran Esra Bilgiç, Cannes Film Festivali'ne katıldı.

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Bilgiç festival için siyah süper mini elbise tercih ederken sokaklarda boy gösterdi ve bol bol da poz verdi.

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Güzel oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı.

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