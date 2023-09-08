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  4. Esra Bilgiç de Melis Sezen gibi şekilden şekle girerek poz verdi!

Esra Bilgiç de Melis Sezen gibi şekilden şekle girerek poz verdi!

08.09.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Esra Bilgiç de Melis Sezen gibi Venedik Film Festivali’nde poz verirken şekilden şekle girdi. Esra Bilgiç'in hareketlerini görenler "Çok da güzel kadın ne gerek var" yorumlarında bulundu.

Bu sene Venedik Film Festivali’nde pek çok Türk oyuncu marka işbirlikleri sayesinde Fransa'da boy gösterdi. Hollywood'a devam eden oyuncuların grevi sebebiyle bu sene sönük geçen festivalde Türk oyuncular dikkat çekti.

Dikkat çeken isimler arasında Diriliş Ertuğrul ile tanınan ve pek çok dizide de boy gösteren Esra Bilgiç de vardı.

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Kırmızı mini elbisesinden sonra siyah sırt dekolteli bir elbise tercih eden Esra Bilgiç de Melis Sezen gibi poz vermek için şekilden şekle girdi.

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O anları sosyal medyaya yansıyan oyuncuya yorum yağdı. Güzel oyuncuyu görenler "Çok da güzel kadın ne gerek var", "Melis Sezen vol2", "Kasmasa daha iyi" yorumlarında bulundu.

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Esra Bilgiç Oyuncu film festivali

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