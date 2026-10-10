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Pelin Akil’in gece yarısı çektiği video gündem oldu! Görenler şaştı kaldı

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Öznur Yaslı İkier

İzmir'de sahne aldığı oyunun ardından yoğun bir gece geçiren Pelin Akil, uykusuzluğunu ve yaşadığı telaşı sosyal medya hesabından paylaştı. Akil'in makyajını bile silemeden yatağa uzanıp çektiği video kısa sürede TT oldu.

Sahne performansının ardından oyunun heyecanını üzerinden atamayan Pelin Akil, gece yaşadığı yoğunluğu takipçileriyle paylaştı.

Sabaha karşı yatağına uzanıp video çeken Pelin Akil’in konuşma tarzı dikkat çekti. Ünlü ismin yorgun haline sosyal medyada yorum yağdı.

Pelin Akil’in gece yarısı çektiği video gündem oldu! Görenler şaştı kaldı 1

Pelin Akil uykulu hali ile şu sözleri sarf etti; “Şu an saat 4 bilmem kaç... 5 gibi bir şey. İnanılmaz uykum var ama yarın sabah uçağım var. Karnım gurulduyor. Oyunun adrenalini hâlâ üzerimden atamadım. İzmir'deyiz. 10.40'ta uçağım var, 12.30'da okuma provam var. Bunların hepsini nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yarın akşam, yorgunluğumu atmış ve kızlarıma sarılmış olmanın hayaliyle uyuyacağım. Karnım susmuyor.”

Pelin Akil’in gece yarısı çektiği video gündem oldu! Görenler şaştı kaldı 2

Akil’in karın gurultusunun bile duyulduğu bu videoya sosyal medyada; 'Sarhoş mu?', 'Yazık oldu' gibi yorumlar yapıldı.

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Pelin Akil
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