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Tansu Dayan, Melis Sezen'in poz vermesiyle dalga geçti! "Memedeki şişe kapakları..."

05.09.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venedik Film Festivali'nde poz verirken farkı şekillere giren ve kollarını yukarı kaldıran Melis Sezen'in pozları sosyal medyanın diline düştü. Fenomen Tansu Dayan da o anları ti'ye aldı. Sezen fenomene yorum yapmadan geçemezken Dayan oyuncunun sütyensiz halini de atlamadı.

Oyuncu Melis Sezen Venedik Film Festivali'ndeki stili ve pozlarıyla gündemde... Beyaz sırt dekolteli elbisesiyle festivale damga vuran oyuncu hareketleriyle sosyal medyanın diline düştü.

Poz verirken farkı şekillere giren Melis Sezen'in hem hareketleri hem de sütyensiz cesur tarzı gündem oldu. Hal böyle olunca fenomen Tansu Dayan dayanamadı.

MELİS SEZEN YORUM YAPTI

Ünlü isimleri tiye aldığı fotoğraf ve videolarıyla bilinen Tansu Dayan beyaz bir gecelik giyip meme uçlarına da su kapağı koyunca herkesi kırdı geçirdi. Fenomen paylaşıma "Kalça çıkığım var, dualarınızı esirgemeyin" yazınca ilk yorum da Melis Sezen'den geldi.

Festivale damga vuran sütyensiz seçim! Festivale damga vuran sütyensiz seçim!

Güzel oyuncu kendisiyle dalga geçilmesini umursamayarak "Ahahhahahahahah Tansu bir sen bir de ben" dedi.

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Bazı takipçiler ise "Memedeki şişe kapakları muazzam" diyerek Dayan'ın yaratıcılığına beğeni yağdırdı.

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