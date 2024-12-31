Esra Bilgiç O Ses Türkiye sahnesinde! Saçı, makyajı ve kıyafetiyle geceye damga vurdu

'Diriliş Ertuğrul', 'Bir Umut Yeter', 'Ramo' ve 'Kanunsuz Topraklar' gibi birçok projede boy gösteren son olarak da 'Zamanın Kapıları' ve 'Atatürk' gibi filmlerde rol alan Esra Bilgiç, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Gökhan Töre ile boşanmasının ardından aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Esra Bilgiç'in aylar önce Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

Şimdilerde aşklarını saklamayan ünlü çift birlikte el ele pozlar veriyor ve pozlarını sosyal medya üzerinden de yayınlıyorlar.

Her adımı adeta olay olan Esra Bilgiç şimdi de O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesinde ortaya çıktı.

Geceye derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli siyah vücudunu saran elbisesi ile katılan Bilgiç, bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Esra Bilgiç; açık saçları, hafif makyajı ve iddialı tarzıyla büyük beğeni topladı. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'her hali güzel', 'yine harika görünüyor', 'bu kadına bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.