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Tuğçe Tayfur oğluyla düet yaptı! Sesini duyan şaştı kaldı: 'Dedesinin izinde'

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Öznur Yaslı İkier

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak oğluyla düet yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Anne-oğulun düeti kısa sürede gündem oldu.

Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Tuğçe Tayfur son olarak oğlu Efe ile yaptığı düetle sosyal medyayı salladı.

Tuğçe Tayfur ile oğlu Taner Efe, Murat Boz’un “Özledim” şarkısı ile Poizi’nin “Eyvah” şarkısını bir araya getirerek farklı bir düete imza attı.

Tuğçe Tayfur oğluyla düet yaptı! Sesini duyan şaştı kaldı: Dedesinin izinde 1

YORUM YAĞDI
Anne-oğlun birlikte seslendirdiği performans kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken Taner Efe’nin sesini duyan şaştı kaldı. Taner Efe’nin sesini beğenen kullanıcılar 'dedesinin izinde', 'kimin torunu be', 'genetik aktarım başarılı' gibi yorumlarda bulundular.

Tuğçe Tayfur oğluyla düet yaptı! Sesini duyan şaştı kaldı: Dedesinin izinde 2

Tuğçe Tayfur, 2009’da evlendiği ilk eşi Tolga Ertuğrul’dan 2010’da boşandı.

Tayfur, ikinci eşi Taner Şafak ile 2012 yılında nikâh masasına oturdu. 2017’de oğlu Taner Efe’yi kucağına alan Tayfur, bu evliliğini 2019’da noktaladı.

Tuğçe Tayfur, 2023’te Muhammet Aydın ile evlendi ve bu birlikteliğinden Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kızı olan Tuğçe Tayfur ihanetleri öğrenince boşanma kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur
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