Esra Dermancıoğlu göbeğini açıp isyan etti! "Ayıp etmiş olmazsam..."

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge rolü ile hafızalara kazınan, Bir Zamanlar Çukurova'da son olarak rol alan oyuncu Esra Dermancıoğlu, takipçilerinin 'biraz zayıfla' önerisine kendi tarzında yanıt verdi.

Esra Dermancoğlu, göbeğini açıkta bırakarak verdiği pozu sayfasında paylaştı ve isyan etti.

Dans videolarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu yaptığı paylaşıma "Tatloşlar ya ben zayıflamazsam n'olur ya? Ayıp etmiş olmazsam bu şekil devam etmek istiyorum… Olmaz mı? #cezanne ressam olur kendisi bilmeyenlere. Belki ben o dönemin kadınıyım! Zayıflamayacağım ya! Net! çok da bebeyim pardon da. Makarna suyu koyun hadi!" notunu düştü.

