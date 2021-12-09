Esra Dermancıoğlu kazanın kıyısından döndü! Şarkı söylerken az daha düşüyordu

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki Mukaddes karakteri ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu şu sıralarda yeni başlayan Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoyla doğum gününü kutladı. Dermancıoğlu şimdi yeni bir videoyla gündeme geldi.

SEDA SAYAN’I ETİKETLEDİ

Dizi çekimleri arasında karavanında video çeken Esra Dermancıoğlu, kırmızı elbisesiyle Seda Sayan taklidi yaptı. Seda Sayan’ın şarkısına eşlik ederek dans eden oyuncu, ayağı sendeleyince az daha düşüyordu. Son anda tutunarak doğrulan Esra Dermancıoğlu sonrasında ise şarkısına devam etti. Sevilen oyuncu videosuna Seda Sayan’ı etiketledi. Esra Dermancıoğlu’nun videosu 55 binden fazla beğeni alırken Hülya Avşar’dan Saba Tümer’e onlarca ünlü videoya yorum yaptı.



