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  4. Esra Dermancıoğlu yeni yaşına böyle girdi! Seda Sayan'ın yorumu dikkat çekti

Esra Dermancıoğlu yeni yaşına böyle girdi! Seda Sayan'ın yorumu dikkat çekti

07.12.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde hayat verdiği Zahide karakteri ile izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videoyla doğum günün kutladı. Paylaşımıyla güldüren Dermancıoğlu, "53 yaşıma basmış bulunuyorum… Ne güzel yaşadım bu yaşıma kadar ama en güzeli son 18 yılım…" notunu düştü.

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki Mukaddes karakteri ile hafızalarda yer edinen Esa Dermancıoğlu, şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisi ile ekranlara döndü. Zahide karakterini canlandıran Dermancıoğlu, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Yaptığı her paylaşımla gündem olan Esra Dermancıoğlu şimdi de yeni yaşını paylaştığı komik video kutladı.

Ünlü oyuncu paylaşımına , "53 yaşıma basmış bulunuyorum... Ne güzel yaşadım bu yaşıma kadar ama en güzeli son 18 yılım..." notunu yazdı.

Ünlü oyuncunun paylaşımına, Emre Altuğ, Belçim Bİlgin ve Seda Sayan gibi pek çok ünlü isim yorum yaptı.

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Esra Dermancıoğlu
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