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Esra Dermancıoğlu'ndan olay 'çıplaklık' itirafı! "İnsanları bir çıplak hayal ederim, bir de tuvalette"

18.05.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programının yeni bölüm konuğu oldu. Dermancıoğlu, kendisine sorulan sorulara samimi cevaplar verirken, 'çıplaklık' konusu ile ilgili yaptığı bir itiraf ise şoke etti.

Esra Dermancıoğlu'ndan olay 'çıplaklık' itirafı! "İnsanları bir çıplak hayal ederim, bir de tuvalette"

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınladığı programın yeni bölüm konuğu oyuncu Esra Dermancıoğlu oldu. Ünlü oyuncu, Çağlayan'ın sorduğu pek çok soruya samimi cevaplar verdi. "Sürekli küfürlü konuşmak normal midir?" sorusuna "Normal değil" yanıtını veren Dermancıoğlu'nun çıplaklık konusunda yaptığı itiraf ise izleyenleri şaşırttı.

ESRA DERMANCIOĞLU'NUN 'ÇIPLAKLIK' İTİRAFI ŞAŞIRTI!

Armağan Çağlayan'ın sorduğu "İnsanları çıplak hayal etmek normal midir?" sorusuna karşılık "Normaldir. Mesela ben insanları bir çıplak hayal ederim, bir de tuvalette." yanıtı veren Dermancıoğlu, insanların o halleriyle olan görünüşlerini merak ettiğini açıkladı.

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"GÜLMEK İÇİN HAYAL EDERİM"

İnsanların tuvalette nasıl göründüklerini hayal etmenin kendisine iyi geldiğini açıklayan ünlü oyuncu, "Hayal ederim gerçekten, gülmek için." ifadesiyle Armağan Çağlayan'ı kahkahaya boğdu.

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"VARLIKLI BİRİNİ AL, ÇIRILÇIPLAK SOY VE UÇAKTAN AT"

"Güçlü ve varlıklı biri var diyelim. Onu al çırılçıplak soy ve uçaktan at mesela. Ben oradaki şeyle çok ilgileniyorum, orada ne yapabileceğiyle, nasıl var olacağıyla mesela." diye sözlerini devam ettiren oyuncu "O çıplaklık çok önemli. Kesinlikle hayal ederim ve normaldir." sözlerini de kullanması dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Esra Dermancıoğlu
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