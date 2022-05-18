Esra Dermancıoğlu'ndan olay 'çıplaklık' itirafı! "İnsanları bir çıplak hayal ederim, bir de tuvalette"

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınladığı programın yeni bölüm konuğu oyuncu Esra Dermancıoğlu oldu. Ünlü oyuncu, Çağlayan'ın sorduğu pek çok soruya samimi cevaplar verdi. "Sürekli küfürlü konuşmak normal midir?" sorusuna "Normal değil" yanıtını veren Dermancıoğlu'nun çıplaklık konusunda yaptığı itiraf ise izleyenleri şaşırttı.
Armağan Çağlayan'ın sorduğu "İnsanları çıplak hayal etmek normal midir?" sorusuna karşılık "Normaldir. Mesela ben insanları bir çıplak hayal ederim, bir de tuvalette." yanıtı veren Dermancıoğlu, insanların o halleriyle olan görünüşlerini merak ettiğini açıkladı.
İnsanların tuvalette nasıl göründüklerini hayal etmenin kendisine iyi geldiğini açıklayan ünlü oyuncu, "Hayal ederim gerçekten, gülmek için." ifadesiyle Armağan Çağlayan'ı kahkahaya boğdu.
"Güçlü ve varlıklı biri var diyelim. Onu al çırılçıplak soy ve uçaktan at mesela. Ben oradaki şeyle çok ilgileniyorum, orada ne yapabileceğiyle, nasıl var olacağıyla mesela." diye sözlerini devam ettiren oyuncu "O çıplaklık çok önemli. Kesinlikle hayal ederim ve normaldir." sözlerini de kullanması dikkat çekti.
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