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Esra Dermancıoğlu'nun sözleri Ahmet Tatlıses'i rahatsız etti

09.04.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, katıldığı programda "Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na tepki gösterdi.

Esra Dermancıoğlu'nun sözleri Ahmet Tatlıses'i rahatsız etti

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan ve şimdilerde adı Murat Balcı ile anılan Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu.

Yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan oyuncu, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Asla ve bunu adalet sistemine de sokmuyorum. Bir erkeğin ya da bir kadın birbirini aldatma konusun asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir" dedi.

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"ANLADIK EN MARJİNAL SİZSİNİZ"

Esra Dermancıoğlu'nun bu sözleri kısa sürede gündem olurken tepkiler de gelmeye başladı. Oyuncuya en sert tepkilerden biri de usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'den geldi.

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Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Tatlıses "Kafa yanık bunlar böyle konuşarak İslamiyet'e dokunmaya çalışıyorlar! Tabi İslamiyet uzak olduğu için kendilerinden yazık bunlardan az var ama çok gözümüze gözümüze sokuluyor. Anladık en marjinal sizsiniz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Dermancıoğlu İbrahim Tatlıses
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Babası dibine kadar İslamiyeti yaşadığı için oğlu da çok muhafazakar olmuş, çok enterasan bir cevap vermiş maşallah

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