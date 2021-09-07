Esra Dermancıoğlu paylaştı! "Su balesi bu yıl kraliçesini buldu"

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes yenge' rolüyle akıllara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, teknede denize girerken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
Teknenin halatına tutunarak su balesi yapan ünlü oyuncu, fotoğraflarını esprili şekilde paylaştı.
Fotoğrafların altına, "İlk su balesi festivali bu yıl kraliçesini buldu..." notunu düşen ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.
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