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Esra Dermancıoğlu paylaştı! "Su balesi bu yıl kraliçesini buldu"

07.09.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren oyuncu Esra Dermancıoğlu yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü oyuncu denizde verdiği esprili pozlarla gündem oldu.

Esra Dermancıoğlu paylaştı! "Su balesi bu yıl kraliçesini buldu"

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes yenge' rolüyle akıllara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, teknede denize girerken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

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Teknenin halatına tutunarak su balesi yapan ünlü oyuncu, fotoğraflarını esprili şekilde paylaştı.

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Fotoğrafların altına, "İlk su balesi festivali bu yıl kraliçesini buldu..." notunu düşen ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

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Esra Dermancıoğlu Instagram
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