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Esra Dermancıoğlu: Erkekler beni durmadan akşam yemeğine götürüp...

24.08.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren oyuncu Esra Dermancıoğlu yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü oyuncu aradığı sevgiliye dair ipucu verdi.

Esra Dermancıoğlu: Erkekler beni durmadan akşam yemeğine götürüp...

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes yenge' rolüyle akıllara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, timsahların olduğu bir nehirde ipin üzerinde durmaya çalışan iki sevgilinin videosunu paylaştı.

Dermancıoğlu paylaşımına "Ben böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum. Erkekler beni durmadan akşam yemeğine götürüp kıl gibi karşılıklı bakışmak istiyorlar" notunu düştü.

Dermancıoğlu bir süre önce yaptığı şu açıklamayla gündeme gelmişti: "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Bir erkeğin ya da bir kadının birbirini aldatma konusunu asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir. Bir erkek eşine gidip ‘Ya benim canım başka kadınlar çekiyor’ diyemiyor. Diyemediği için de yalanlara, aldatmalara, arkadan iş çevirmelere başvuruyor.

Esra Dermancıoğlu herkesten sır gibi sakladığı eski eşi ve kızıyla paylaştı: Arada bir gel sana makarna yapayımEsra Dermancıoğlu herkesten sır gibi sakladığı eski eşi ve kızıyla paylaştı: Arada bir gel sana makarna yapayım

Geçtiğimiz aylarda eski eşi tarafından aldatıldığını söyleyen 52 yaşındaki oyuncu, şimdiye kadar adını bile açıklamadığı eski eşiyle bir pozunu paylaşmış ve gündem olmuştu.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Esra Dermancıoğlu
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