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  4. Esra Erol canlı yayından koşarak çıktı! Ayakkabılarını bir kenara attı

Esra Erol canlı yayından koşarak çıktı! Ayakkabılarını bir kenara attı

29.04.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da canlı yayınlarında zaman zaman garip anlar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta şiddet olaylarının yaşandığı canlı yayında bu hafta ise ilginç bir barıştırma hikâyesi vardı. Esra Erol stüdyodan yalın ayak çıkarak canlı yayına çıkmak istemeyen Ramazan Bağ'ın peşinden koştu.

Esra Erol canlı yayından koşarak çıktı! Ayakkabılarını bir kenara attı

Esra Erol'da sunucu olan Esra Erol ilginç anlara imza atti. Canlı yayında bir çifti barıştırmak isteyen Esra Erol'un hareketleri gündem oldu.

60 yaşındaki Melahat Bağ, 45 yıllık eşi tarafından ihanetle suçlandığını belirterek Esra Erol'da programına başvurdu. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bağ, "Merdiven silerek hayatıma devam ediyorum. Zor şartlarda çalışıyorum bu yaşımda kocam beni ona ihanet etmekle suçluyor" diyerek yaşadıklarına isyan etti.

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CANLI YAYINDAN KOŞARAK ÇIKTI

"Benimle ya boşansın, ya da benden özür dilesin diyen Melahat Bağ'ı 45 yıllık eşi Ramazan Bağ, stüdyonun kapısında bekliyordu.

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Canlı yayına girmemekte ısrar eden Ramazan Bağ'ın o hallerine dayanamayan Esra Erol stüdyodan koşarak çıktı ve ayağındaki ayakkabıları da bir kenara atarak yalın ayak konuğun yanına gitti.

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Esra Erol, Bağ'ın canlı yayına çıkarmak için dil döktü. Yayına çıkmak istemeyen yaşlı adam zor anlar yaşadı.

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