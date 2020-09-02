Esra Erol'da akıl almaz ilişki

Hatay’dan canlı yayına gelen Elif Bayraktar, “7 aylık hamileyken eşim tarafından terk edildim. Hamileliğimin son iki ayını ailemin yanında geçirdim. Beni bu sürede hiç aramadı, doğuma gittiğim sırada ise eşimin bir başkasıyla dini nikah kıydığını ve üstüne bir de düğün yaptığını öğrendim.” diyerek yaşadıklarını Esra Erol’a anlattı.

KARISI DOĞUMA GİTTİ! O İSE AYNI GÜN BAŞKASIYLA EVLENDİ

İddialar üzerine canlı yayına bağlanan ve “Düğün görüntüleri için aramızda ufak bir eğlence yaptık. Ben eşimi terk etmedim, beni o terk etti. Şu an dini nikahlı olduğum eşim Ayşe, çocuğumu ve evli olduğumu biliyor. Eşim Elif evi temizlemiyor, bana sabah kahvaltı hazırlamıyor.” diyerek kendini savunan Tarık’ın bu çıkışlarına Esra Erol, “Evlilik birine yemek yapmak, evi temizlemek değil. Siz bir hayatı paylaşmak üzere evleniyorsunuz, kimseyle kendinize hizmet etmesi için evlenemezsiniz. Evliyken bir başkasıyla nasıl düğün yapabildiniz?” diyerek yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi.



