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Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

12.03.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Geçtiğimiz Eylül ayında tüm Türkiye Esra Erol'daki bu olaya kitlenmişti. Kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla yasak aşk yaşayan kadın, canlı yayında DNA testi sonucunu öğrenince sevinçten havalara uçmuş, çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen eşi şok yaşarken, genç kadın 'Şu an şükür elhamdülillah diyorum' diyerek herkesi şaşkına çevirmişti.

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda geçtiğimiz yıl, Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayın yankıları uzun süre devam ederken, kadının bebeği komşudan çıkınca büyük mutluluk yaşamıştı.

Esra Erol'da çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, kocasının yanında sevinçten havalara uçtuEsra Erol'da çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, kocasının yanında sevinçten havalara uçtu

Söz konusu olay sosyal medyada olay olmuş konuya RTÜK de dahil olmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından herkes Esra Karakuş'un komşusu Cengiz Koraltan ile yaşadığını düşünüyordu.

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Ancak genç kadın ters köşe yaparak eşiyle barışarak, komşuyla birlikteliğinden dünyaya gelen bebeğiyle evine geri döndü.

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Facebook'ta paylaşımlarıyla dikkat çeken Esra Karakuş'un, her fırsatta eşine olan aşkını dile getirmesi dikkat çekti.

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"HATA YAPTIYSAM KENDİME"

Sosyal medya hesabı Facebook'tan mutluluk pozları paylaşan genç kadın kendisine gelen eleştirilere ise, "Silen silsin isteyen konuşsun istemeyen konuşmasın. Hata yaptıysam kendime, her koyun kendi bacağından asılırmış. Ben hesabımı verdim. Gerisini Allah bilir. Kimseye hesap verecek zorunluluğum yok. Eski defterlerimi açmadan konuşsunlar ricam olur. Benim fotoğraf altıma yorum yazarken eski mazilerimi karıştırmayın. Rica ederim sizden" açıklamasıyla kendisine gelen tepkilere cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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