Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda geçtiğimiz yıl, Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayın yankıları uzun süre devam ederken, kadının bebeği komşudan çıkınca büyük mutluluk yaşamıştı.

Söz konusu olay sosyal medyada olay olmuş konuya RTÜK de dahil olmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından herkes Esra Karakuş'un komşusu Cengiz Koraltan ile yaşadığını düşünüyordu.

Ancak genç kadın ters köşe yaparak eşiyle barışarak, komşuyla birlikteliğinden dünyaya gelen bebeğiyle evine geri döndü.

Facebook'ta paylaşımlarıyla dikkat çeken Esra Karakuş'un, her fırsatta eşine olan aşkını dile getirmesi dikkat çekti.

"HATA YAPTIYSAM KENDİME"

Sosyal medya hesabı Facebook'tan mutluluk pozları paylaşan genç kadın kendisine gelen eleştirilere ise, "Silen silsin isteyen konuşsun istemeyen konuşmasın. Hata yaptıysam kendime, her koyun kendi bacağından asılırmış. Ben hesabımı verdim. Gerisini Allah bilir. Kimseye hesap verecek zorunluluğum yok. Eski defterlerimi açmadan konuşsunlar ricam olur. Benim fotoğraf altıma yorum yazarken eski mazilerimi karıştırmayın. Rica ederim sizden" açıklamasıyla kendisine gelen tepkilere cevap verdi.