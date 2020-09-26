Esra Erol'da çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, kocasının yanında sevinçten havalara uçtu

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayın yankıları sürerken yapılan DNA testinin sonuçları da geldi.

KARISINI VE KIZINI ARARKEN ŞOKE OLDU

Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını ararken şoke eden gerçeklerle yüzleşti. Karısı 'abim' dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçmıştı. Esra Erol'un bulup yayına getirdiği Esra Karakuş, eşiyle yüzleşirken kızının babasının birlikte kaçtığı komşuları olduğunu itiraf etti.

TALİHSİZ ADAM DNA TESTİ İSTEDİ

Ferdi Karakuş'un eşi Esra Karakuş kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz ile 2 yıl boyunca gizli bir ilişki yürüttü. İkilinin bu birliktelikten bir de çocukları oldu. Esra Karakuş, Ecrin adını verdikleri 6 aylık bebeğin eşinden değil komşudan olduğunu açıkladı. Baba Ferdi Karakuş emin olmak için DNA testi istedi.

DAHA ÖNCEKİ BİRLİKTELİKLERİNDEN ÇOCUĞU OLMADI

Esra Karakuş'un kaçtığı Cengiz'in bugüne kadar yaptığı evliliklerinden hiç çocuğu olmamıştı. Cengiz, "Kusur belki de bendeydi" derken, Esra Karakuş'tan olan kızın kendi çocuğu olduğuna inandığını söyledi. Cengiz, "Çocuğuma sahip çıkarım, eğer çocuk benimse" dedi.