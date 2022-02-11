Esra Erol'da Ceylan'ın çığlıkları sosyal medyada gündem oldu! "Kocamı bırakmam dul kalmam"

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da Ceylan'ın çığlıkları sosyal medyada viral oldu.

Kolejde eğitim gören ve çok başarılı bir öğrenci olan Ceylan, ailesinden kaçarak Adana'da pide ustası olan Ramazan isimli genç adamla evledi.

Evliliğin ardından, her iki ailenin de evliliği kabul etmeyerek gençleri reddetti. Ceylan ve Ramazan, Esra Erol'dan yardım istedi. 3 aylık hamile olan Ceylan'ın, evlenmesine izni olmadığını belirten annesine çığlıklarla bağırdığı anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

Özellikle bilgiç tavırla annesine bağırarak “Bu yaşta ben dul kalamam” diyerek isyan ettiği o görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.



