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Esra Erol'da Ceylan'ın çığlıkları sosyal medyada gündem oldu! "Kocamı bırakmam dul kalmam"

11.02.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'a katılan Ceylan'ın çığlıkları sosyal medyanın gündemine oturdu! Evden kaçıp Ramazan ile bir hayat kuran ve 3 aylık hamile olan Ceylan, "Bizi ailelerimizle barıştır" diyerek Esra Erol’un kapısını çaldı. Canlı yayına telefonla bağlanan Ceylan’ın annesine isyanı herkesi şaşırttı. Canlı yayında bağırarak “Bu yaşta ben dul kalamam” diyerek isyan ettiği o görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da Ceylan'ın çığlıkları sosyal medyada viral oldu.

Kolejde eğitim gören ve çok başarılı bir öğrenci olan Ceylan, ailesinden kaçarak Adana'da pide ustası olan Ramazan isimli genç adamla evledi.

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Evliliğin ardından, her iki ailenin de evliliği kabul etmeyerek gençleri reddetti. Ceylan ve Ramazan, Esra Erol'dan yardım istedi. 3 aylık hamile olan Ceylan'ın, evlenmesine izni olmadığını belirten annesine çığlıklarla bağırdığı anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

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Özellikle bilgiç tavırla annesine bağırarak “Bu yaşta ben dul kalamam” diyerek isyan ettiği o görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

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Esra Erol
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