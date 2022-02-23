Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Evden kaçıp birlikte hayat kuran Ramazan ile 3 aylık hamile olan Ceylan, aileleriyle barışmak istediklerini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti.

Ceylan'ın yayına katılmasının ardından genç kadının daha önceden de evden kaçtığı ve annesi Azize Ülgen'in 'kızım kayıp' diyerek aylar önce yayına geldiği ortaya çıkmıştı. Kızını Esra Erol'da programında izleyen Azize Ülgen, canlı yayına bağlanarak 'Benim Ceylan diye kızım yok artık' ifadelerini kullanmıştı.

Ancak ilerleyen günlerde aradaki buzlar eritilmiş ve Ceylan ağabeyine teslim edilmişti.

KAYINPEDERİ İLE YÜZLEŞTİ

Dün yayınlanan canlı yayında ise Ramazan Bey, Ceylan'ın annesinin evinde kalan oğlu Ramazan'a 'eve dön' çağrısında bulundu. Ramazan Bey, oğlu ve gelininin evlerinin hazır olduğunu söyledi.

Ramazan Bey'in çağrısına kulak veren Ceylan ile Ramazan, bugün Adana'ya giderek Ramazan Bey'in elini öptü. Ramazan Bey de "Onlara ev kurdum, orada yaşasınlar. Ancak beni rezil ettiler, benim evime giremezler" dedi. Ceylan ise "Bundan sonra bu evde kalacaksınız değil mi? Bir yere gitmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Kendimizi toparlayana kadar buradayız" dedi. Bunun üzerine Ramazan Bey, "Her zaman buradasınız, beni dinleyeceksiniz. Başka yere gitmek yok" ifadelerini kullandı.

"BU KAÇINCI EŞİN?" SORUSU ÇİLEDEN ÇIKARDI

Tansiyonun yükseldiği anlarda Ramazan Bey'in "Bu kaçıncı eşin?" sorusu üzerine sinirlerine hakim olamayan Ceylan, kayınpederine saldırdı. Herkesi şoke eden olayın ardından Ceylan ve Ramazan araca bindirilirken Ceylan'ın annesi Azize Hanım gözyaşlarına boğuldu.



