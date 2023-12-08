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Esra Erol'da kardeşlerini arayan kadının hikayesi yürek dağladı! 'Ailem kardeşlerimi parayla satmış'

08.12.2023 21:12 | Son Güncelleme:
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Esra Erol'da programı her bölümüyle büyük ilgi çekiyor. Her hafta farklı konuların işlendiği programda birkaç gündür Neslihan Hanım'ın hikayesi işleniyor. Daha bebekken evlatlık verildiğini ve aslında kardeşlerinin olduğunu öğrenen Neslihan Hanım'ın hayat hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu.

Esra Erol'un sunduğu ve ATV'nin Müge Anlı ile birlikte en çok izlenen yapımlarından olan Esra Erol'da programı yeni bir dram ile gündeme geldi. Oldukça duygusal anların yaşandığı bölümde, programa katılan kadının hayat hikayesi izleyenleri duygulandırdı.

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KARDEŞİNİ BULMAYA GELDİ, KENDİ HAYATI DA DRAM ÇIKTI

Kayıpların bulunduğu, küslerin barıştığı program olan Esra Erol'da, dünyanın dört bir yanından büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Programa bu hafta katılan Neslihan Hanım ise hayat hikayesiyle herkesi oldukça üzdü. Bebekken evlatlık alınan ve bunu 6 ay önce öğrenen genç kadın, aynı zamanda kardeşlerinin olduğunu da öğrendi.

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'AİLEM KARDEŞLERİMİ PARAYLA SATMIŞ'

Programa Samsun'dan gelen Neslihan Alçın kayıp kardeşi Ertuğrul'u bulmak için uzun süredir uğraş verdiğini söyledi. Ertuğrul'un 1993 veya 1994 doğumlu olduğunu belirten Alçın, diğer kardeşleriyle kavuştuğunu ancak Ertuğrul'u bulmak istediğini ifade etti.

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Neslihan Alçın'ın kardeşi Sinan, canlı yayına bağlanarak şoke olduğunu dile getirdi. Sosyal medyadan gelen bir mesajın ardından kardeşleriyle ilgili endişeye kapıldığını ifade eden Sinan, sadece Damla isimli kardeşini bildiğini, diğerlerini ise kayıp olarak düşündüğünü söyledi.

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Gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı. Babasının diğer kardeşlerini de parayla sattığını öğrenen Neslihan Alçın gözyaşlarını tutamadı.

HER KARDEŞİ AYRI AYRI EVLATLIK VERİLMİŞ

Gerçek anne ve babasını hiç tanımadığını söyleyen Neslihan Hanım, bir şekilde babasının ikizi olan amcasına ulaşıyor ve dört kardeşi daha olduğunu öğreniyor.

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Diğer kardeşlerinin de evlatlık verildiğini öğrenen Neslihan Hanım tüm kardeşlerini aramak için büyük bir çaba sarf ediyor. 4 kardeşten 3'ünü bulan acılı kadın son kardeşi için Esra Erol'da programına katılıyor.

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Birkaç gündür, kayıp kardeşin bulunmaya çalışıldığı programın bugünkü bölümünde Esra Erol Neslihan Hanım'a müjdeyi verdi.

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Kardeşler buluşmasının gerçekleştiği bölümde yaşanan duygusal anlar ise hem stüdyodakileri hem de izleyicileri oldukça ağlattı.

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