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Esra Erol'da Mevla Kaya'nın kararı şoke etti! Eşi ve sevgilisiyle yaşıyor!

29.01.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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Türkiye eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşayan Mevla Kaya'nın aldığı kararı konuşuyor. Mevla, Esra Erol'un desteğine rağmen kocasından ayrılmama kararı aldı.

Çocukları için kocası Salih ve onun sevgilisi Nilüfer ile aynı evde yaşayan Mevla Kaya'nın hikayesi Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Kuma olarak üzerine gelen Nilüfer Uysal ile eşi Salih'in canlı yayında sergiledikleri pişkinlik tepki çekerken, Mevla'ya destek yağdı. Hem maddi hem de manevi destek alan Mevla Kaya'nın verdiği son karar ise herkesi şaşkına çevirdi. Esra Erol'un desteğine rağmen Mevla 'eşimi bırakmayacağım' dedi.

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ANNESİ KIZINI ARAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'yi şaşkına çeviren olaylar dizisi Hayriye Uysal isimli anne Esra Erol'un programına çıkıp 19 yaşındaki kızı Nilüfer'i aradığını söylemesi ile başladı. Kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirten anne yardım istedi. Esra Erol'un programına bağlanan Salih Kaya ise bunu doğruladı ve Nilüfer'in sevgilisi olduğu ve eşiyle birlikte aynı evde yaşadıklarını itiraf etti.

ESRA EROL İSYAN ETTİ! 'ALLAH BELASINI VERSİN'

32 yaşındaki evli ve 3 çocuklu Salih Kaya'nın 'birbirimize sevdalıyız' sözleri üzerine tepki gösteren Esra Erol, "Böyle sevdanın Allah belasını versin' diyerek tepki gösterdi. Salih Kaya'nın arsızlığı herkesi şaşkına çevirirken, yayına çıkan sevgilisi Nilüfer Uysal da ondan farksızdı. Üzerine gittiği 3 çocuk annesi Mevla Kaya ile kardeş gibi olduklarını söyleyen Nilüfer, ahlaksız ilişkisine kılıflar uydurdu.
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'NİLÜFER'İ SEVİYORUM, MEVLA'YI İSTEMİYORUM'

3 çocuğunun hatırına eşi Salih ve sevgilisi ile aynı evde yaşayan Mevla Kaya da canlı yayına çıktı. Eşinin Nilüfer ile evlenebilmek için 'nikahını' vermesini istediğini belirten Mevla, hem onu hem de 3 çocuğunu yakmakla tehdit ettiğini açıkladı. Salih Kaya ise canlı yayında "Ben Nilüfer'i seviyorum, Mevla'yı istemiyorum" diyerek genç kadına büyük bir şok yaşattı.

MEVLA'YA MADDİ MANEVİ DESTEK YAĞDI

Duydukları karşısında yıkılan Mevla Kaya, stüdyoyu gözyaşları içinde terketti. Sakinleştikten sonra yayına dönen Mevla Kaya'ya Esra Erol sahip çıktı. Esra Erol, eşinden ayrılması için her türlü desteği vereceğini ona ve çocuklarına yeni bir hayat kurabileceğini söyledi. Canlı yayına bağlanan bir çok kişi de Mevla'ya maddi destek verme sözü verdi.

KARARI ŞOKE ETTİ!

Türkiye'nin desteğini arkasına alan Mevla Kaya'nın vereceği karar merak konusu oldu. Mevla perşembe akşamı çıktığı canlı yayında aldığı kararla herkesi şaşkına çevirdi. Mevla "Ne olursa olsun eşim Salih'ten boşanmayacağım, nikahımı vermeyeceğim' dedi. Eşiyle ilişkisine devam etme kararı alan Mevla, "Peki o eve dönecek misin' sorusuna ise 'Şu an o konuda net bir karar vermedim' dedi. Mevla 'boşanmama' kararını eşi sevgilisiyle evlenmesin diye verdiğini söyledi.


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