Esra Erol'da Mevla Kaya'nın kararı şoke etti! Eşi ve sevgilisiyle yaşıyor!

Çocukları için kocası Salih ve onun sevgilisi Nilüfer ile aynı evde yaşayan Mevla Kaya'nın hikayesi Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Kuma olarak üzerine gelen Nilüfer Uysal ile eşi Salih'in canlı yayında sergiledikleri pişkinlik tepki çekerken, Mevla'ya destek yağdı. Hem maddi hem de manevi destek alan Mevla Kaya'nın verdiği son karar ise herkesi şaşkına çevirdi. Esra Erol'un desteğine rağmen Mevla 'eşimi bırakmayacağım' dedi.

ANNESİ KIZINI ARAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'yi şaşkına çeviren olaylar dizisi Hayriye Uysal isimli anne Esra Erol'un programına çıkıp 19 yaşındaki kızı Nilüfer'i aradığını söylemesi ile başladı. Kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirten anne yardım istedi. Esra Erol'un programına bağlanan Salih Kaya ise bunu doğruladı ve Nilüfer'in sevgilisi olduğu ve eşiyle birlikte aynı evde yaşadıklarını itiraf etti.

ESRA EROL İSYAN ETTİ! 'ALLAH BELASINI VERSİN'

32 yaşındaki evli ve 3 çocuklu Salih Kaya'nın 'birbirimize sevdalıyız' sözleri üzerine tepki gösteren Esra Erol, "Böyle sevdanın Allah belasını versin' diyerek tepki gösterdi. Salih Kaya'nın arsızlığı herkesi şaşkına çevirirken, yayına çıkan sevgilisi Nilüfer Uysal da ondan farksızdı. Üzerine gittiği 3 çocuk annesi Mevla Kaya ile kardeş gibi olduklarını söyleyen Nilüfer, ahlaksız ilişkisine kılıflar uydurdu.

