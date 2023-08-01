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Esra Erol'da ne zaman başlayacak? Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu?

01.08.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Esra Erol'danın yeni sezon tarihi büyük bir heyecanla bekleniyor. Hafat içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Esra Erol'da, 2 Haziran Cuma günü itibariyle sezon finali yapmıştı. Peki, Esra Erol'da ne zaman başlayacak? Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

2015'ten beri Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da programı yaklaşık 8 sezondur hafta içi her gün ekrana geliyor. Geçtiğimiz ay sezon finali yapan programın yeni sezon tarihi ise merak konusu oldu. Bu kapsamda tüm program takipçileri Esra Erol'da ne zaman başlayacak? Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte tüm merak edilenler...

ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hafta içi her gün 16.00-19.00 arası ekranlara gelen Esra Erol'da, 2023-2024 yeni sezonunda yine ATV ekranlarında kaldığı yerden devam edecek. 2 Haziran Cuma günü sezon finali yapan programın Eylül ayında, okulların açıldığı hafta başlaması bekleniyor.

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Esra Erol'da programının yeni sezon tarihi hakkında resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

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İzdivaç programı ile adını duyuran Esra Erol, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmiş ve önemli bir televizyon figürü haline gelmişti.

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