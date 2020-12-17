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  4. Esra Erol'da olay bitmiyor! 'Ben de kızım da 65 yaşındaki hocaya aşık olduk'

Esra Erol'da olay bitmiyor! 'Ben de kızım da 65 yaşındaki hocaya aşık olduk'

17.12.2020 11:43 | Son Güncelleme:
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Esra Erol’da programına katılan Ayşe Çekem'in itirafları herkesi şaşkına çevirdi. Çekem'in “Kızım kendisinden 41 yaş büyük sözde hoca Adnan Yıldırım’a aşık oldu, onunla kaçtı. Aynı zamanda bende aynı adama âşık oldum” diyerek herkesi şoke etti.

Esra Erol'da programına katılan Ayşe Çekem, 24 yaşındaki mimar kızı Merve Nur'un 65 yaşındaki sözde hoca Adnan Yıldırım ile beraber kaçtığını iddia etti.

Ayşe Çekem, kızı Merve Nur'un 5 yıl önce tanıştıkları Adnan Yıldırım'ın yanına 26 Kasım tarihinde "İş görüşmesine gidiyorum diyerek" evden kaçtığını anlattı.

"BEN DE KIZIM DA AYNI ADAMA AŞIK OLDUK"

Kızını kaçıran sözde hoca Adnan Yıldırım'ın bir camide çaycı olarak çalıştığını belirten Ayşe Çekem, "Adnan Yıldırım hem bana hem kızıma aşk mesajları attı. Ben de kızım da 65 yaşındaki sözde hocaya aşık olduk" dedi ve stüdyodaki herkes şoke oldu.

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Sözde hoca Adnan Yıldırım'ın resmi nikahlı eşi Zübeyde Yıldırım yayına bağlanarak isyan etti ve "Anne kız 5 yıldır kocama musallat oldu, yuvamı yıktılar" dedi.

Esra Erol'un eşiniz hoca mı sorusuna "Benim eşimin alnı seccadeye bile değmedi, Cuma'ya bile gitmez. Bunlar eşime nasıl inandı bende anlamadım" dedi.

Sözde hoca Adnan Yıldırım ile beraber kaçan 24 yaşındaki Merve Nur Çekem canlı yayına bağlanarak "Adnan Yıldırım ile beraber kaçtım, şu an onun yanındayım. 5 yıldır aramızda duygusal bir bağ var. Birbirimizi seviyoruz. Adnan bana da ona da düzgün mesajlar atıyordu. Annem kendi kendine gelin güvey oldu. Annemin anlattıkları yalan" dedi.

Tüm yaşananlar stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürdü.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
şu balı kafalılara bakın kızıyla aynı adama aşık oluyorlar birde evliler ar namus utanma kalmamış birde itiraf ediyor yazık hep kötü örnek oluyorlar yazık yüzsüzler
Gece görsen korkarsın adamı analı kızlı vay anasına bir de yakışıklı olsa sülaleyi götürecekmiş
yıldız tilbe hanım haklı bunları aşkı yataktan çıkana kadar pe yaniii

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