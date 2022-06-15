Esra Erol’da şaşkına çeviren olay ! "Karım evli bir adamla davullu zurnalı düğün yaptı!"

Esra Erol'da programına başvuran Mustafa İldemir, bir iftira nedeniyle cezaevine girdiğini ve bu süreçte eşinin evli bir adamla düğün yaptığını söyledi. 2,5 yaşında bir evladı olan Mustafa Bey, "Kızımı benden ayırmasınlar. Benim tek derdim o." Diyerek canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Eşinin düğün yaptığı Adem Şeli'nin kendisini aradığını söyleyen Mustafa Bey, şunları söyledi: "Bir gün beni arayıp 'Vesile ile evlenen kişi benim. İstersen çocuğunu sana gösteririm. Çocuğunuz içinde barışmak isterseniz, buna müsaade ederim' dedi"

"GEL ÇOCUĞUNU AL"

"Eşim beni arayıp çocuğu gelip almazsam yurda vereceğini söyledi" diyen Mustafa Bey, "Ben inanmadım, vermez diye düşündüm. Sonra Antalya'dan emniyet aradı ve 'Gel çocuğunu al' dediler. Bunun üzerine maddi durumum biraz kötüydü, telefonumu satıp Antalya'ya gittim" şeklinde konuştu.

Antalya'ya gittikten sonra eşiyle yüzleşen Mustafa Bey, "Vesile, Adem'in 'barışmak istiyorsanız, barışın' dediğini söyleyip barışmak istedi. Ben çocuğumu alıp döndüm" ifadelerini kullandı. Mustafa Bey, "Gelsin, çocuğumun velayetini bana versin ve boşanalım" dedi.

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Vesile İldemir ile Adem Şeli'nin düğün görüntüleri ve birlikte çektikleri videolarda canlı yayında yayınlandı.

Görüntüleri izlerken gözyaşlarına hakim olamayan Mustafa Bey, "Beni çocuğumdan ayrı bırakmayın. Allah'ından bulsun, ben başka bir şey istemiyorum ama çocuğumdan ayrılmayayım" şeklinde konuştu.

"AİLESİNE RESTİ ÇEKERSE KABULÜM"

Eşinin sürekli kendisini aradığını söyleyen Mustafa Bey, "Bana kızımı soruyor, onsuz yapamadığını söylüyor. Kendisi kandırıldıysa bunu açıklasın" dedi. Mustafa Bey, Esra Erol'un "Kandırıldığını söylerse dönecek misin?" sorusuna "Ailesine resti çekerse kabulüm" yanıtını verdi.





