MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol’da şaşkına çeviren olay ! "Karım evli bir adamla davullu zurnalı düğün yaptı!"

Esra Erol’da şaşkına çeviren olay ! "Karım evli bir adamla davullu zurnalı düğün yaptı!"

15.06.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Yozgat’tan katılan 23 yaşındaki Mustafa İldemir, “Ben cezaevindeyken eşim Vesile İldemir, evli bir adamla davullu zurnalı düğün yaptı” diyerek canlı yayında yardım istedi. Bir çocuğu oluğunu açıklayan Mustafa İldemir, iftira nedeniyle de cezaevine girdiğini ve eşinin başkasıyla evlendiğini öğrendiğini söyleyerek, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Esra Erol’da şaşkına çeviren olay ! "Karım evli bir adamla davullu zurnalı düğün yaptı!"

Esra Erol'da programına başvuran Mustafa İldemir, bir iftira nedeniyle cezaevine girdiğini ve bu süreçte eşinin evli bir adamla düğün yaptığını söyledi. 2,5 yaşında bir evladı olan Mustafa Bey, "Kızımı benden ayırmasınlar. Benim tek derdim o." Diyerek canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

0x0-bunu-da-duyduk-esra-erolda-akilamaz-olay-karim-evli-bir-adamla-davullu-zurnali-dugun-yapti-1655220970017

Eşinin düğün yaptığı Adem Şeli'nin kendisini aradığını söyleyen Mustafa Bey, şunları söyledi: "Bir gün beni arayıp 'Vesile ile evlenen kişi benim. İstersen çocuğunu sana gösteririm. Çocuğunuz içinde barışmak isterseniz, buna müsaade ederim' dedi"

0x0-bunu-da-duyduk-esra-erolda-akilamaz-olay-karim-evli-bir-adamla-davullu-zurnali-dugun-yapti-1655220970093

"GEL ÇOCUĞUNU AL"

"Eşim beni arayıp çocuğu gelip almazsam yurda vereceğini söyledi" diyen Mustafa Bey, "Ben inanmadım, vermez diye düşündüm. Sonra Antalya'dan emniyet aradı ve 'Gel çocuğunu al' dediler. Bunun üzerine maddi durumum biraz kötüydü, telefonumu satıp Antalya'ya gittim" şeklinde konuştu.

0x0-bunu-da-duyduk-esra-erolda-akilamaz-olay-karim-evli-bir-adamla-davullu-zurnali-dugun-yapti-1655220971329

Antalya'ya gittikten sonra eşiyle yüzleşen Mustafa Bey, "Vesile, Adem'in 'barışmak istiyorsanız, barışın' dediğini söyleyip barışmak istedi. Ben çocuğumu alıp döndüm" ifadelerini kullandı. Mustafa Bey, "Gelsin, çocuğumun velayetini bana versin ve boşanalım" dedi.

0x0-bunu-da-duyduk-esra-erolda-akilamaz-olay-karim-evli-bir-adamla-davullu-zurnali-dugun-yapti-1655220967845

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Vesile İldemir ile Adem Şeli'nin düğün görüntüleri ve birlikte çektikleri videolarda canlı yayında yayınlandı.

0x0-bunu-da-duyduk-esra-erolda-akilamaz-olay-karim-evli-bir-adamla-davullu-zurnali-dugun-yapti-1655220970187

Görüntüleri izlerken gözyaşlarına hakim olamayan Mustafa Bey, "Beni çocuğumdan ayrı bırakmayın. Allah'ından bulsun, ben başka bir şey istemiyorum ama çocuğumdan ayrılmayayım" şeklinde konuştu.

0x0-bunu-da-duyduk-esra-erolda-akilamaz-olay-karim-evli-bir-adamla-davullu-zurnali-dugun-yapti-1655220976916

"AİLESİNE RESTİ ÇEKERSE KABULÜM"

Eşinin sürekli kendisini aradığını söyleyen Mustafa Bey, "Bana kızımı soruyor, onsuz yapamadığını söylüyor. Kendisi kandırıldıysa bunu açıklasın" dedi. Mustafa Bey, Esra Erol'un "Kandırıldığını söylerse dönecek misin?" sorusuna "Ailesine resti çekerse kabulüm" yanıtını verdi.

0x0-bunu-da-duyduk-esra-erolda-akilamaz-olay-karim-evli-bir-adamla-davullu-zurnali-dugun-yapti-1655220977260

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mayolu pozu olay! 'Abla tamam çek şunu..'Mayolu pozu olay! 'Abla tamam çek şunu..'
Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktıBeşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktı
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem çimlere uzanıp poz verdiHayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem çimlere uzanıp poz verdi
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatları için yeni karar...

Benzin fiyatları için yeni karar...

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

Bakan Koca yeni düzenlemeyi duyurdu: Dünyada benzeri olmayan...

Bakan Koca yeni düzenlemeyi duyurdu: Dünyada benzeri olmayan...

Behzat Ç. geri dönüyor! Hayranlarına müjdeyi verdi

Behzat Ç. geri dönüyor! Hayranlarına müjdeyi verdi

Milli Takım'ın şakası yok!

Milli Takım'ın şakası yok!

Hastane otoparkında korkunç olay! Cesedi bir hafta sonra bulundu

Hastane otoparkında korkunç olay! Cesedi bir hafta sonra bulundu

İlginizi Çekebilir

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

İnanması güç ama yavaş yavaş öldürüyor! Sakın yemeyin

İnanması güç ama yavaş yavaş öldürüyor! Sakın yemeyin

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Saman nezlesine 'sıcak' reçete: Düzenli olarak mutlaka yapın

Saman nezlesine 'sıcak' reçete: Düzenli olarak mutlaka yapın

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.