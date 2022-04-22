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  4. Esra Erol'da Semanur Nurgül'e saldırdı! Esra Erol "Semanur'u çıkartın buradan defolup gitsin" diyerek çıldırdı

Esra Erol'da Semanur Nurgül'e saldırdı! Esra Erol "Semanur'u çıkartın buradan defolup gitsin" diyerek çıldırdı

22.04.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol canlı yayınında şiddet eksik olmuyor. Canlı yayında Adil'in Nurgül'e saldırması sonrası bugün de skandallar yaşandı. Gelen son dakika haberlerine göre; Adil'in sevgilisi Semanur Nurgül'e saldırdı ve ikili kavgaya tutuştu. Canlı yayın kesildi, Esra Erol yayına dönüp "Semanur'u çıkartın buradan defolup gitsin" diyerek çıldırdı.

Esra Erol'da Semanur Nurgül'e saldırdı! Esra Erol "Semanur'u çıkartın buradan defolup gitsin" diyerek çıldırdı

Esra Erol canlı yayınında skandal anlar yaşandı. Esra Erol'da günlerdir boşanmak için canlı yayına çıkan Nurgül, eski kocasının kendisini 2,5 yıldır aldattığı Semanur ile yüzleşti. Bu anlarda Nurgül'ün sözlerinden sonra çılgına dönen Adil yerinden kalkarak eski eşine saldırdı. Canlı yayında Nurgül'ün boğazına yapışarak yere düşüren Adil, set ekibi tarafından sakinleştirildi. Bu anlar sosyal medyada tepki çekti.

ÜTKÜMKÜTM

Esra Erol programında yaşanan skandallara bir yenisi eklendi. Semanur ve Nurgül'ün yüzleşmesinde tansiyon bir anda yükseldi. Yerinden hızla kalkan Semanur, Nurgül'ün üzerine atladı. Esra Erol ve diğer ekip ikiliyi ayırmaya çalışırken programa ara verildi.

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Dakikalar sonra başlayan programda dağılan eşarbını düzelten Nurgül, "İyiyim. Yılların hıncını aldım ve yoldum. O beni yoldu ben onu yoldum. Ben haklıyım çünkü" ifadelerini kullandı.

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ESRA EROL ÇILGINA DÖNDÜ

Canlı yayında yaşananlara sinirlenen Esra Erol ise "Semanur'u çıkartın buradan defolup gitsin. Nurgül'ün yaşadıkları senin hayatından farksız olmayacak. Senin düşmanın Nurgül değil. 2,5 yıldır sana zarar veren, sana şiddet uyguladığında 'haklısın' dediğin o Adil. Sen düşmanını evinde besliyorsun. Yine ihtiyacın olup aradığında ben burada olacağım ama benim için bitmiştir" dedi.

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