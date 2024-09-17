Esra Erol'da skandal olay! Öz babasının istismar ettiğini söyledi, gerçek bambaşka çıktı!

Esra Erol'da programında skandal olay ortaya çıktı. Canlı yayına çıkan Serkan Karakaya, eşi ve çocuklarının Afgan asıllı Zahid isimli bir adama kaçtığını iddia etti.

Esra Erol'un anlattığına göre Serkan'ın eşi Ayşe, 29 ağustos tarihinde "Kocam Serkan bana şiddet uyguluyor." diyerek şiakyetçi oluyor ve evden ayrılıyor. Serkan'ın Ayşe'yle olan evliliğinden 2 çocuğu ve bir de üvey kızı var. Eşi Ayşe, bütün çocuklarını alıp evi terk ediyor.

Ayşe'nin İsmail Deniz'le yapmış olduğu evliliğinden 2007 doğumlu Pınar Deniz isimli bir kızı var. Kızı anneannede yaşadığı sırada 2022 yılında nüfus işleri için annesinin yanına yani üvey babası Serkan'ın evine geliyor. Pınar Deniz, 18 gün sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidiyor ve hastanede 15 yaşındaki Pınar'ın hamile olduğu ortaya çıkıyor.

"ÖZ BABAM İSTİSMAR ETTİ"

İfadesi alınan Pınar "Öz babam beni istismar etti." diyor. Bütün kurumlar devreye girdikten sonra DNA testi yapılıyor ve testi sonucunda aslında öz babasının istismar etmediği ortaya çıkıyor.

İFTİRAYA DAYANAMAYAN BABA İNTİHAR ETTİ

Öz baba bu suçlamaya dayanamayıp intihar ediyor. Ardından Pınar koruma altına alınıyor. Çocuğu aldırmayan zihinsel engelli 15 yaşındaki genç kız Temmuz ayında üvey annesinin yanında doğum yapıyor.

GERÇEK BABA ORTAYA ÇIKTI

Doğumun ardından aslında bebeğin gerçek babasının Afgan asıllı Zahid olduğu öğreniliyor. Serkan'ın üvey kızı kurumda kalırken anne Ayşe, kızını kurumdan alıp Zahid'in yanına gönderiyor. Canlı yayında hikayesini anlatan üvey baba Serkan buna karşı çıksa da velayet annede olduğunu için bir şey yapamadığını belirtti. Devletten bakım parası aldığı için anne Ayşe'nin kızını yanına aldığını söyledi.

Canlı yayına telefonla bağlanan Ayşe Karakaya, "Zahid'in yanında değilim. Ben bu şahısla eski eşini seçtiği için kavga ettim." dedi. Yerini söylemeyen Ayşe, Pınar'ın yanında olduğunu söyledi. Zahid'in kızını istismar ettiğini kabul etti.

Anne Ayşe, korkudan Zahid'i söylemediğini öz babasının istismar ettiğini söylediğini anlattı. Evleneceklerini söyleyince şoke etti.