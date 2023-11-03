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Esra Erol'da şoke eden olay! İsmi bile başkaymış... Evlilik vaadiyle dolandırıldı, sevgilisi evli ve 3 çocuklu çıktı

03.11.2023 08:54 | Son Güncelleme:
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Hafta içi her gün ekrana gelen Esra Erol'da programı işlediği konular ve konukları ile gündemden düşmüyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran programa bu defa Okan Bey'in anlattıkları damga vurdu. 1,5 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisinin evli ve 3 çocuklu çıktığını söyleyen Okan Bey dolandırıldığını da söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol'da şoke eden olay! İsmi bile başkaymış... Evlilik vaadiyle dolandırıldı, sevgilisi evli ve 3 çocuklu çıktı

Gündüz kuşağının sevilen programı Esra Erol'da her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Programa bu defa Okan Bey'in anlattıkları damga vurdu. Okan Bey, 1,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisinin aslında isminin bile farklı olduğunu evli ve 3 çocuklu olduğunu öğrendiğini söyledi.

Okan Bey, 'Evin' isminde tanıdığı sevgilisinin asıl isminin Tuğba olduğunu evlilik vaadiyle kendisini kandırdığını iddia etti. Okan Bey, kendisine 19 yaşında olduğunu söylediği sevgilisinin 30 yaşında olduğunu da öğrendiğini ifade etti.

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'19 yaşındayım ve bekarım' diyen Tuğba'nın 30 yaşında, evli ve üç çocuk annesi olduğunu öğrenen Okan Taş şaşkınlığını gizleyemezken, 1,5 yıllık sevgililer canlı yayında yüzleşti.

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Canlı yayında Tuğba, Okan'ın tüm gerçekleri ilişkilerinin 2. haftasında öğrendiğini ve kendisini tehdit ederek eşinin kartlarıyla harcama yaptığını söylerken, Okan'ın iddiaları tam tersi yönde oldu.

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Okan, Tuğba'nın kendisini 500 bin TL dolandırdığını iddia ederken, ayrıca Tuğba'nın Okan'ı bir dönem yaraladığı da programda ortaya çıktı.

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