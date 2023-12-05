Esra Erol'da şoke eden 'yasak aşk' iddiası! "Eski karısını para karşılığında başka bir adama verdi"

Esra Erol, Türkiye'nin konuştuğu 'yasak aşk' konusunu ele almaya devam ediyor. 18 Eylül tarihinde baba evinden 2 çocuğuyla birlikte kayıplara karışan Emel Hanım, canlı yayında eşiyle bir kez daha yüzleşti. Adem Kumak'a kaçtığı ortaya çıkan Emel Hanım, sevdiği adamın evli kadınları kaçırdığına yönelik iddiaları dinledi ve ondan vazgeçemeyeceğini söyledi. Canlı yayına gelen bir telefon ise stüdyoyu karıştırdı.

"AKLINI BAŞINA TOPLA!"

Esra Erol "Telefon hattında Adem Kumak'ın eski eşi Hülya'nın halası var" dedi ve onu canlı yayına bağladı.

Hülya Hanım'ın halası şu ifadeleri kullandı:

"Hülya, kendini çok ifade edemedi. Esra Hanım; Adem, Hülya'yı kandırdı. Hülya evliydi ve 2 çocuğu vardı. Zaten onlar kuzenler. Dayı ve hala çocukları. Adem bunun yuvasını bozdu. Ondan sonra gitti sattı birisine. Şu an satmış zaten kimsenin haberi yok. Kime sattığını da az çok insanlardan duyduk. Bu Adem'in eşi var, adı Zahide herhalde. Onun kardeşine satmışlar. Kıza işkence ediyorlardı. Geçen sene de hapse girmişti zaten. Hülya'yı darp ettiler. Emel de herhalde konuyu biliyor, şu an sırıtıyor orada ama. Aklını başına topla! Bence hiç Adem'in yanına gitme. Hülya'ya yaptığını sana da yapar. Emel kendi de biliyor bunu."

ESRA EROL'DAN OLAY SORU: "ADEM EVLİ KADIN MI SEVİYOR?"

Esra Erol, Emel Hanım'a dönerek "Adem ile Hülya'nın tanışma hikayesi ile sizinki aynı mı? Yani Adem evli kadın mı seviyor?" diye sordu. Bir süre suskunluğa gömülen ve Esra Erol'un açıklamalarını dinleyen Emel Hanım, eşi Sezgin Bey'in başka kadınlarla cilveleştiğini söyledi. "Gözümle görmedim, benim kulağıma geliyor" ifadesini kullanan Hülya Hanım'a eşi Sezgin Bey şu sözlerle sert çıktı:

"Telefonum içeride. Getirsinler, bakılsın. Ne kimseyle bir yazışmam ne de mesajlaşmam var. Çay içemez miyim? Ben özgür bir adamım."

Stüdyoda seslerin yükselmesinin ardından Hülya Hanım'ın halası açıklamalarına şöyle devam etti:

"O, Hülya'ya ne yaptıysa, Emel'e de aynısını yapacak. Emel sanmasın ki Adem ona çok iyi bakacak. İyi bir baba olsaydı kendi çocuğuna sahip çıkardı. Emel de düzgün biri olsaydı evli olmasına rağmen Adem'e gitmezdi zaten. Dün de Hülya için 'Akıl sağlığı yerinde değildi' diyor ama öyle bir şey yok. Adem düzgün biri değil, evli kadınları kandırıyor."

Canlı yayında yöneltilen biri soru üzerine Adem Bey'in geçtiğimiz sene neden hapse girdiğini de açıklayan genç kadın, "Hülya onu şikayet etmiş, darp etmekten hapse girdi. Kaç ay yattı bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Adem Kumak iddialar üzerine cezaevine girmediğini söyledi ve "Bana bu iftiraları atıyorlar. O, Hülya'nın halası değil. Hülya benim öz halamın kızı." dedi.

Esra Erol, Adem Bey'e "Siz Hülya ile beraber olduğunuzda evli miydi, kocasını bırakıp mı geldi size?" diye sordu. Hülya Hanım'ın evli ve 2 çocuğu olduğunu söyleyen Adem Bey, adamın ona bakamadığını söyleyip kendini şu sözlerle savundu:

"Ben Hülya'ya dedim. Bak benim 6 tane çocuğum var. Zahide eşim benim çocuklarımı bırakıp gitti. Sen benim çocuklarıma annelik yapabileceksen gel. Yerleşti. Bir - iki yıl kaldı, çocuklarıma annelik yapamadı."

"HÜLYA EŞİMİN AĞABEYİNE KAÇTI!"

Esra Hanım'ın "Ona mutluluk vadettiniz" sözleri sonrası Adem Bey şu açıklamayı yaptı:

"Evet mutluydu benim yanımda. Emel'i getirdim. Bir ay cezaevine girdim. Hülya üçüncü gün karakola gitmiş. Orası da onu Aydın'a yollamış. Zahide eşimin Orhan diye bir ağabeyi var. Eşim ona kaçtı gitti. O kadar."

"Emel'i seviyorum. Dağ gibi de onun arkasındayım." diyen Adem Bey'e daha kendi çocuklarına bile bakmadığı hatırlatıldı. Programın ilerleyen dakikalarında Adem Kumak'ın dini nikahlı eski eşi Hatice Hanım canlı yayına bağlandı ve şu açıklamayı yaptı:

"Beni kandırdı. Ben evliyim, çocuklarım var 4 tane. 'Çok param var' dedi. Ben o kadına acıdığım için aradım. Eşine geri dönsün. Adem benim kanıma girdi. Dövdü, ağzımı yüzümü kanattı. Ben yandım o da yanmasın."

Adem Bey canlı yayına tekrar bağlanıp o kadını tanımadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Sezgin Bolat, 18 Eylül tarihinde baba evinde 2 çocuğuyla birlikte ortadan kaybolan eşi Emel Hanım'ı bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Ünlü sunucu yaptığı açıklamada "Enteresan bir kayıp hikayesi. Çünkü o ve eşi ayrılık kararı alıyor. Ardından taraflar uzlaşmalı bir şekilde anlaşmalı boşanma yoluna gidiyor. Mahkemeye boşanmalarını beyan edip ayrılacaklar. Fakat hanımefendi çocuklarıyla beraber kayıplara karışıyor." ifadelerini kullandı.

18 Eylül tarihinde baba evinde 2 çocuğuyla birlikte kayıplara karışan Emel Hanım yapılan araştırmalar sonucunda bulundu. Emel Hanım, "Ne yerimi söylemek ne de her şeyi anlatmak istiyorum. Zaten anlatırsam her şey çok kötü olacak. Beni evden kovan kendisi. Bir de oraya çıkmış beni mi arıyor? Evet, ben 1 Kasım'da anlaşmalı boşanmaya gidecektim, gidemedim. Korktum." dedi. Esra Erol'un "3 kişi mi yaşıyorsunuz?" ve "Babanın evinden niye kaçtın?" soruları üzerine köşeye sıkışan Emel Hanım "Abla ben seninle özel konuşmak istiyorum" dedi.

Programa Rojin isimli bir kadın bağlandı. Emel Hanım'ın babası ile birlikte yaşadığını ifade etti. Esra Erol bunun üzerine "Emel neden kaçtın evden? Duramadığın için mi, sosyal medyadan birini bulduğun için mi?" diye sordu. Aldığı yanıttan tatmin olmayan ünlü sunucu "Adem Bey'le dini nikahlı beraberlik mi yaşıyorsunuz, onu tanıyor musunuz?" dedi. Emel Hanım "Adem Benim hemşerim" dedi. Emel Hanım programın ilerleyen dakikalarında "Adem Bey ile aramızda bir şey yok. Sadece bana yardımda bulundu." dedi ve imam nikahı iddialarının yalan olduğunu ifade etti. Rojin'in şaşkınlıkla öyle bir şey söylemiş olabileceğini belirterek çelişkili açıklamalar yapan Emel Hanım, Adem Bey'in ikametgahına okul kaydı için geçtiklerini belirtti. Emel Hanım bir süre gönül ilişkisini yalanladıktan sonra itiraf etti.





