Esra Erol'da 'yasak aşk' yüzleşmesi! Aldatıldığını programdan öğrendi! 4 çocuklu kadın sevgilisinin eşinden özür dileyince ortalık karıştı

Esra Erol'da programında yaşananlar izleyiciyi ekran başına kilitledi. Aynı mahalleden tanıştığı Mustafa Çakmakcı ile Mardin'e kaçan Ceylan Yurdusever ve eşi arasındaki gerginlik sürüyor. Ceylan Hanım, "Mustafa beni kaçırdı!" derken, Mustafa Bey ise "Ceylan köye gideceğim gün 'kaçalım' dedi bana. Ben değil, Ceylan beni kaçırdı." ifadelerini kullanmıştı. Salih Bey'in "Bu evlilik bitti!" sözü sonrası "Senden asla boşanmıyorum" diyen Ceylan Hanım, bu kez de Mustafa Bey'in eşi ile yüzleşti.

BÜYÜK HESAPLAŞMA: "EVLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Mustafa Çakmakcı'nın eşinden özür dileyen Ceylan Hanım, "Evli olduğunu bilmiyordum." dedi. Mustafa'ya "Canlı yayına sen de çık, eşinden özür dile." dediğini belirten Ceylan Hanım, Esra Erol'un sorusu üzerine ne diyeceğini şaşırdı. Esra Erol "Diyelim ki Mustafa bekar problem yok. Sen evlisin, kaçabilir misin?" ifadelerini kullandı.

Mustafa Bey'in eşi Gülbahar Hanım stüdyoya geldi ve asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtti. Eşiyle 10 senedir evli olduğunu belirten Gülbahar Hanım, "3 çocuğum var. Eşimin sürekli iş değiştirme huyu vardı. Az da olsa yetinmeye çalışıyorduk." dedi.

Eşi tarafından daha önce ihanete uğramadığını belirten Gülbahar Hanım, gerçeği öğrenince şoke olduğunu belirtti.

"TÜM TÜRKİYE'NİN HUZURUNDA ÖZÜR DİLİYORUM!"

Mustafa Bey yaşananlar üzerine "Esra Hanım ben özür diliyorum tüm Türkiye karşısında. Bir daha böyle bir şey olmayacağına söz veriyorum. Çok seviyorum kendisini. Eşim de kabul ederse onunla birlikte hayat sürmek istiyorum." dedi.

"UTANMASI GEREKEN BİZ DEĞİLİZ, SENSİN"

Bu durumda kendi çocuklarının da mağdur olduğunu belirten Gülbahar Hanım, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar da üzüldüler. Çocuğumun biri babasının böyle bir durumunu yakalayınca okuldan kaçtı. Onlar da utandılar. Asıl utanacak biz değiliz, sensin. Ben az da olsa çalışıyor diye seviniyordum. Oradan buradan yardım geliyordu. Gerek eşya yardımı, gerek gıda yardımı. Bir çorba olsa daha çok seviniyordum, 'Bugün de durumu atlattık' diye. Durumumuz farklı olsun diye köye gittik. Kayınpederim sağ olsun sonuna kadar arkamda, bana yardımcı oluyor."

Esra Erol'un "O gün kocanın cebinde 200 bin TL para varmış. Ne parası o?" sorusu üzerine "O bizim evimizi tadilat yapmak içindi. Kayınpederim bana arsa verdi. O arsayı satıp. Üst katımızı düzüp çocuklarımızla sakin bir hayat sürmek istedim." diyen Gülbahar Hanım yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

ALDATILDIĞINI ESRA EROL'DA PROGRAMINDAN ÖĞRENDİ!

Mustafa Bey, "O parayla dişlerimi yaptırıyorum. Hemen hemen bir 100 - 150 bin lira kadar var. Yani 62 bin lirası dişe gitti." dedi.

Eşinin ev tadilatı için "Malzeme almaya gidiyorum." diyerek çıktığını belirten acılı kadın, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bana 'Bir akşam ablamda kalacağım, diğer gün geleceğim' demişti. O gün haber alamadım.

"ÖLDÜRÜP ATABİLİRLER DİYE KORKTUM"

Kafayı yedim yani. Telefonu kapalıydı. Jandarmayı aradım. Polisi aradım. Her ihtimali düişündüm. Elinde de parası vardı. Öldürüp atabilirler diye korktum. Jandarmayı aradım, 'Eşin reşit, biz bir şey yapamayız.' dediler. Ben meraktan öldüm. 1-2 gün sonra aradı 'Ben diş yaptıracağım.' dedi"

Esra Erol'un "Mustafa 'Ben bir kadın kaçırdım' dedi mi? Ben mahalleden tanıdığım Ceylan ile kaçtım diye açıkladı mı?" sorusuna "Hayır! Her şeyi yayında öğrendim." yanıtını veren Gülbahar Hanım'ın yaşadığı üzüntü ekran başındakilerin yüreğini sızlattı.

ESRA EROL SON NOKTAYI KOYDU!

Gülbahar'ın yaşadığı sıkıntıya dikkat çeken Esra Erol, şu açıklamayı yaptı:

"O ZAMAN GÜLBAHAR'DA MI BİR 'MUSTAFA' BULUP KAÇSIN?"

"Gülbahar'ın günahı ne? Yok! O, yoklukla savaşıyor mu? Evet! Sıkıntı varmı, yardımlar alıyor mu? Kocası ona ilgisiz davranıyor mu? O zaman Gülbahar da mı bir 'Mustafa' bulup kaçsın?"

Esra Erol, yaşananlar karşısında sessizliğe bürünen Mustafa Bey'e "Bu şartlar altında karın da birine kaçabilir mi?" diye sordu. Mustafa Bey ise "Kaçmaz, yani kaçmak istemez" yanıtını verdi:

"Bizimkisi görücü usulü evlilik. Sonradan birbirimizi çok sevdik. Bu zamana kadar hiç böyle bir şey olmadı. Mesajlarımı yakalamıştır. Ama devamı olmamıştır. Bunun için söylendi. 'Yapma etme' dedi. Yapmadım. Bu ilk hatam. Özür diliyorum tüm kalbimle"

SEVGİLİSİNİN EŞİNDEN ÖZÜR DİLEYİNCE ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI!

Ceylan Hanım, Gülbahar Hanım'a dönerek "Senden çok özür diliyorum" deyince olanlar oldu. Salih Bey eşine "Sen bundan değil git evlatlarından özür dile. Benim ağzımı açtırma!" diyerek çıkıştı.

"ABLA SEN YIRTINMA, BURADA 10 DAKİKA KONUŞSAN DA ANLAMAZ!"

Salih Bey, Gülbahar Hanım'a ise "Abla sen yırtınma. Ben 14 senedir yırtınıyorum. Burada on dakika konuşsan da bu anlamaz. O yüzden bak yoluna abla. Çoluğuna çocuğuna sahip çık." dedi.

Esra Erol'un "Mustafa'nın özrü senin yaşamış olduğun hayal kırıklığını, yalnızlık duygusunu, o ihaneti, derinden sarsılmayı geçirir mi?" sorusuna Gülbahar Hanım, "Hayır ama kendisini değiştirmesine bağlı. Çocuklarımız iyi bir gelecek sunarsa yaralarımı ancak öyle sarabilir." yanıtını verdi.

Enes isim bir izleyici canlı yayına telefon bağlantısı gerçekleştirdi ve Gülbahar Hanım'ın canını sıkmamasını diledi:

"Ben ona her ay maddi destekte bulunmak istiyorum. Çocukları da iyi olacak inşallah. Beni istediği zaman arayabilir."

Başka bir izleyici ise evin mutfak dolaplarını yapabileceğini belirterek acılı kadına destek oldu. Canlı yayına bağlanan Zeki Bey de 1 aylık mutfak giderlerini karşılayacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Salih Yurdusever, eşi Ceylan Yurdusever'in kayıp olduğunu söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. 4 çocuk annesi kadın, ünlü sunucu ve ekinin yaptığı çalışmalar sonucunda stüdyoya getirildi. Ceylan Yurdusever'in birlikte Mardin'e kaçtığı Mustafa Çakmakcı da canlı yayına çıkınca ortasm bir anda gerildi. Çift canlı yayında yüzleşti.

Esra Erol programına Salih Yurdusever ile eşi Ceylan Yurdusever'in yüzleşmesi damga vurdu. Yapılan araştırmanın sonucunda bulunan 4 çocuk annesi Ceylan Yurdusever, Mardin'e isteyerek gitmediğini belirtti ve "Mustafa beni kaçırdı!" ifadesini kullandı. Salih Yurdusever ve eşi arasında ipler gerildi. Programda yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı.

"ÖNCE O BENDEN HOŞLANDIĞINI SÖYLEDİ"

Canlı yayına konuk olan Mustafa Çakmakçı'nın sözleri hem Esra Erol'u hem de stüdyodakileri şaşırttı. Mustafa Bey açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Köyden birlikte kaçtık. Kaçmak isteyen kendisiydi, ben tehdit etmedim. İlk kendisi benden hoşlandığını söyledi. O günden sonra buluşmaya başladık. Köye gideceğim gün 'kaçalım' dedi bana. Ben değil, Ceylan beni kaçırdı."

ESRA EROL'DA PROGRAMINDA GERGİN ANLAR: "BU EVLİLİK BİTTİ"

Ceylan Yurdusever'in eşi yapılan açıklamalar üzerine gerildi ve "Mustafa senden şikayetçiyim Mustafa! Benim altı yaşındaki oğlumu da kaçırdın. Bu evlilik bitti." diyerek çıkıştı.

CANLI YAYINDA REST ÇEKTİ: "BENİ MANİPÜLE EDİYORSUN, BU İŞ TEK CELSEDE BİTECEK!"

Yaşananlar üzerime Salih Bey, eşi Ceylan Hanım'a "Beni manipüle ediyorsun. Bu iş tek celsede bitecek. Bu seferki kaçışını affetmeyeceğim" diyerek rest çekti.





