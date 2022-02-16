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  4. Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşi Eda Erol'un eski nişanlısı Alişan'ın eşi Buse Varol'dan ayrıldığı haberini beğendi

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşi Eda Erol'un eski nişanlısı Alişan'ın eşi Buse Varol'dan ayrıldığı haberini beğendi

16.02.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan ve Buse Varol'un ayrılık haberleri gündemden düşmezken, bir hamle de ünlü sunucu Esra Erol'dan geldi. Kardeşi Eda Erol'la 2017 yılında nişan atan Alişan'ın ayrılık haberini Instagram'dan beğenip kısa süre sonra beğenisini geri çeken Esra Erol, sosyal medyada tartışma yarattı.

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşi Eda Erol'un eski nişanlısı Alişan'ın eşi Buse Varol'dan ayrıldığı haberini beğendi

Söylemezsem Olmaz sunucu Bircan Bali''nin yayında açıkladığı detay, ünlü sunucu Esra Erol, kardeşi Eda Erol'la 2017 yılında evliliğin eşiğinden dönen Alişan'ın Buse Varol'un ayrılık haberini beğenmesi oldu.

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'Alişan ve Buse Varol'un evliliklerindeki krizin sebebi oldu' başlıklı Instagram gönderisini beğenen Esra Erol'un bu hamlesi tartışma yarattı. Yanlışıkla mı yoksa bilinçli bir beğeni olduğu tartışılırken, Esra Erol, kısa sürede beğenisini geri çekti.

Konu hakkında yorum yapan Seren Serengil, "Aileleri bir araya getirmeye çalışırken, bir ailenin yıkılmasına sevinecek bir kadın olacağını zannetmiyorum." dedi.

6+5ş

Konu hakkında Eda Erol'un da kriz yaşayabileceğini düşünen Bircan Bali, "'Niye beğendin abla?' diyebilir. Bence yanlışıkla beğendi. Ama Esra Erol'un konu hakkında açıklama yapması gerekli. Böyle bırakmamalı" dedi.

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Esra Erol
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