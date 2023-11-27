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Esra Erol Fatma bu sefer paraları alıp evden kaçtı! Caner Toygar sinirlendi: Utanmıyor musunuz?

27.11.2023 11:06 | Son Güncelleme:
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Esra Erol'a katılmasıyla tanınan zihinsel engelli Fatma, Ahmet'ten ayrılmak yerine hamile kalmış ve bebeği besleyemediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Bebeğin devlet korumasına alınmasının ardından Fatma hakkında Caner Toygar'dan bomba bir iddia geldi. Bir dönem evlilik programıyla ünlenen ve artık Erol'un yanında çalışan Caner Toygar yaşananlara isyan etti.

Esra Erol Fatma bu sefer paraları alıp evden kaçtı! Caner Toygar sinirlendi: Utanmıyor musunuz?

Esra Erol'da programına çıkmasıyla hafızalara kazınan Fatma, Ahmet ve Ahmet'in annesi tarafından şiddet görmüş ve saçları kısacık kesilmişti. Ahmet'ten ayrılması yönünde tavsiyelere rağmen eve dönen ve hamile kalan Fatma hakkında yeni iddialar şoke etti.

Esra Erol'un yanında çalışan Caner Toygar, bebeğin beslenemediğini, sürekli uyku halinde olduğunu ve sağlık açısından sorunları olduğunu anlatmıştı. Bu nedenle tekrar Esra Erol'a katılan Fatma'nın annesi bebeğin doğduğundan beri yıkanmadığını ve bu nedenle de ayağından mikrop kaptığını ve bebeğin etinin koptuğunu söylemişti.

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BEBEK DEVLET KORUMASINDA

Bu gerçeğin ortaya çıkmasının ardından da Fatma'nın bebeği devlet korumasına alındı. Bebek devlet korumasında kalmaya devam ederken ailesinin yanına dönen Fatma hakkında Caner Toygar'dan olay bir iddia geldi.

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YİNE O AİLENİN YANINA GİTTİ

Caner Toygar'ın konuştuğu Fatma'nın ailesi günler önce evdeki bütün paraları alan Fatma'nın Ahmet'in yengesinin yanına kaçtığını açıkladı. Fatma'nın annesi Melahat, Fatma'nın herkese "Annem beni satıyor" yalanını söylediği anlattı.

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Caner ise yaşanan gelişmelerden sonra sinirlenerek TikTok'ta başka bir hesaptan canlı yayın açan Fatma'nın yanındaki kişilere seslendi. Ünlü isim "Fatma’nın zihinsel engelli olduğunu biliyorsunuz kızı niye yanınızda tutuyorsunuz? Bir de eline sigara verip canlı yayın açtırıyorsunuz. Utanmıyor musunuz?" diyerek tepki gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol evlilik anne
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