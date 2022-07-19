Esra Erol havuz başından paylaştı! Kocası dayanamadı

Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından ailesi ile birlikte tatile çıkan Esra Erol soluğu Bodrum'da aldı. Erol tatil için verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Erol havuz başında verdiği birbirinden renkli pozları Intagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hem güzelliği hem fit haliyle hayran bırakan ünlü sunucu pembe şort gömlek takımıyla hayranlarından tam not aldı. "Beklenilen fotoğraflar geldi", "Allah seni nazarlardan korusun", "Kim der iki çocuk annesi" gibi yorumlar yapılan Erol'a eşi Ali Özbir de dayanamadı.

Sık sık eşine yaptığı yorumlarla dikkat çeken Ali Özbir pozlara "Çok güzelsiniz tanışşak mı?" yorumunda bulundu.



