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Esra Erol havuz başından paylaştı! Kocası dayanamadı

19.07.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ailesiyle tatil yapan sunucu Esra Erol havuz başında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Sezon boyunca Esra Erol'da programıyla ekrana gelen Esra Erol'un pozlarına eşi Ali Özbir dayanamadı. Ali Özbir'in karısına yazdığı not sosyal medyada dikkat çekti.

Esra Erol havuz başından paylaştı! Kocası dayanamadı

Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından ailesi ile birlikte tatile çıkan Esra Erol soluğu Bodrum'da aldı. Erol tatil için verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Erol havuz başında verdiği birbirinden renkli pozları Intagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hem güzelliği hem fit haliyle hayran bırakan ünlü sunucu pembe şort gömlek takımıyla hayranlarından tam not aldı. "Beklenilen fotoğraflar geldi", "Allah seni nazarlardan korusun", "Kim der iki çocuk annesi" gibi yorumlar yapılan Erol'a eşi Ali Özbir de dayanamadı.

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Sık sık eşine yaptığı yorumlarla dikkat çeken Ali Özbir pozlara "Çok güzelsiniz tanışşak mı?" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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