Hem denizde, havuzda hem akşam dışarı çıkarken giyebileceğiniz yazlık elbise modelleri

Yaz mevsimi herkesin içini ferahlatan ve rengârenk kombinlerin sokakları süslediği en güzel zamanlardan olsa gerek. Her yaşa ve zevke uygun yazlık elbiseler de bu mevsimin gözdesi olmaktan vazgeçmiyor. İster plajda ister akşam arkadaşlarınızla geçireceğiniz keyifli vakitlerde birbirinden tarz elbiselerle stilini konuşturabilirsiniz. Peki, sizler için listelediğimiz hem enerjik hem yaza uygun elbiselere göz atmaya hazır mısınız? Gelin, daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım.

1. Zarif detaylarıyla yaza yakışır bir parça arayanlara: Koton Mini Katlı Kare Yaka Balon Kollu Elbise

Mavi işlemeli detaylarıyla göz dolduran Koton Mini Katlı Kare Yaka Balon Kollu Elbise hem şehir hayatı hem tatil yerleri için rahatlıkla tercih edebileceğiniz ürünlerin başında geliyor. Elbise, %100 pamuktan üretilen kaliteli kumaşıyla konforlu kullanım vadediyor. Bel ve etek kısımları için tasarlanan fırfır detayları bir yandan elbiseye hareketlilik kazandırırken bir yandan da yaz sıcaklarında rahatlıkla hareket etmenize yardımcı oluyor. Bisiklet yaka elbise giymekten hoşlanmayanlar için ürünün kare yakası, modele zarif bir görünüm katıyor. Yarım balon kola sahip model, diz üstündeki etek boyuyla stilinizi tamamlıyor.

2. Hem sahilde hem dışarıda giyebileceğiniz: LC Waikiki Xside V Yaka Nakışlı Kolsuz Pamuklu Plaj Elbisesi

Şimdi de yaza damga vuran ve üzerinizden hiç çıkarmak istemeyeceğiniz bir elbiseyle karşınızdayız. Derin V yaka kesimiyle göğüs dekoltesini şık bir hâle getiren LC Waikiki Xside V Yaka Nakışlı Kolsuz Pamuklu Plaj Elbisesi, beyaz rengiyle yaz günleri için birebir. Modelin nakışlı detayları etnik ve bohem bir hava yaratırken bel kısmındaki lastikleri fiziğinizin her zamankinden daha çekici gözükmesini sağlıyor. Son yıllarda güncel moda trendlerine uygun tasarımlar yaparak her yaş grubundaki stil sahibi kadınların gönlünü fetheden Lc Waikiki'nin herkesi kendinize hayran bırakacak elbisesine mutlaka dolabınızda yer açmalısınız.

3. Yeşilin en güzel tonlarından: DeFacto V7275AZ Kare Yaka Desenli Volanlı Maxi Elbise

Siz de yeşil âşığıysanız ve gardırobunuz yeşilin binbir tonuyla doluysa sizi oldukça sevindirecek bir elbise önerisiyle geldik. DeFacto V7275AZ Kare Yaka Desenli Volanlı Maxi Elbise, uzun boyuyla günlük kombinlerinde bile klasik dokunuşlardan vazgeçemeyen kadınlar için harika bir seçenek. %100 polyester kumaştan üretilen modeli özel akşam yemeklerine giderken veya plajda arkadaşlarınızla kahvenizi yudumlarken rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Akşam yemekleri için topuklu sandaletleriniz veya terliklerinizle müthiş bir uyum sağlayacak elbiseyle şık olmak için başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayacağınıza emin olabilirsiniz!

4. Yazın canlı renklerini üstünde taşımak isteyenlere: Trendyolmilla Çok Renkli Sırt Detaylı Elbise

Mini etek boyu, tasarımı, göz alıcı sırt dekoltesiyle büyüleyici bir görünüme sahip Trendyolmilla Çok Renkli Sırt Detaylı Elbise; yaz sezonunu enerji dolu karşılamak isteyenler için en iyi yazlık elbise modellerinden biri olarak öne çıkar. Farklı stillere imza atmak istiyorsanız büzgülü ve fırfırlı kollarıyla tarzınızı hareketlendirecek elbiseyi dolabınıza eklemelisiniz. Yaza uygun poplin kumaştan üretilen dikkat çekici model, kalp yaka detayıyla tüm gözleri üstünüzde toplamaya aday. Yaz sezonunu karşılayan çiçek desenlerini üzerinde taşıyan ürün, elbise koleksiyonunuzun favori parçalarından olacak, bizden söylemesi!

5. Yaz aylarının vazgeçilmez keten elbiselerini keşfedin: Koton V Yaka Midi Fırfırlı Elbise

Hem plajların hem sokakların en stil kadını olmakta iddialıysanız Koton V Yaka Midi Fırfırlı Elbise'yle mutlaka tanışmalısınız. Binlerce elbise arasından yaz günlerinin bunaltıcı sıcaklarında serin tutan ve saatlerce terletmeyen kumaşa sahip bir elbise bulmak oldukça zor. Hele ki online alışverişte bu konu biraz daha kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu kafa karışıklığınızı önlemek için severek giyeceğiniz ve verdiği konfor nedeniyle hiç çıkarmak istemeyeceğiniz keten elbiseyi tercih edebilirsiniz. Beyaz çizgilerle hareketlendirilen bej elbise, göğüs kısmındaki fırfırlarıyla gündüz ve gece kombinleri için oldukça ideal.

6. Her zaman asillikten yana olanlara: Trendyolmilla Siyah Çapraz Bağlama Detaylı Örme Plaj Elbisesi

Gördüğünüz anda "İşte bu!" dedirtecek Trendyolmilla Siyah Çapraz Bağlama Detaylı Örme Plaj Elbisesi'ni yalnızca plaj veya havuzda giyebileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Her ortama uygun plaj elbisesi, maxi boyuyla gören herkesi kendisine hayran bırakıyor. Derin sırt dekoltesi ve V yaka kesimiyle iddialı görünümünüzden ödün vermeyeceğiniz elbiseyle plaj, sahil veya akşam yemeği fark etmeksizin bulunacağınız her ortamda kendi rüzgârınızı estirebilirsiniz. "Bu ürünü nasıl kombinleyebilirim?" diye merak ediyorsanız akşam için inci kolyenizi, gündüz ise gold detaylı küpe ve düz taban bağcıklı sandaletlerinizi gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

7. Yazı beyaz renkle karşılayın: Pull & Bear Fisto İşlemeli ve Fırfırlı Kısa Elbise

Havaların ısınması demek, yazlık elbiselerin dolaplarda çoktan yerini alması demek. Öyle değil mi? Özellikle yüzlerce farklı modeliyle kalplerde taht kuran fisto elbiseleri hem şehir hayatında hem deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını çıkarırken kombinlerinizin baş tacı yapabilirsiniz. "Hangi fisto elbiseyi almalıyım?" diye kararsız kaldıysanız Pull & Bear Fisto İşlemeli ve Fırfırlı Kısa Elbise'yi alışveriş listenize eklemelisiniz. Kaliteli kumaşıyla gün boyu konfor vadeden model, zarif ve romantik duruşuyla yazın temsilcisi olmaya aday. Hasır clutch çantanızı da aldıysanız ister öğle kahvelerinde ister yaz akşamlarının vazgeçilmez partilerinde boy gösterebilirsiniz.

8. İç açan rengârenk desenleriyle: Trendyolmilla Turuncu Çiçek Desenli Cut Out Detaylı Plaj Elbisesi

Yaza uyumlu tonlardaki bikinilerinizi rengârenk desenli bir plaj elbisesiyle tamamlamak isterseniz Trendyolmilla Turuncu Çiçek Desenli Cut Out Detaylı Plaj Elbisesi, sizi bekliyor. Plaj giyim modasının parmakla gösterilen isimlerinden olmak için tek ihtiyacınız olan elbise, tüm dikkatleri üzerinize çekecek. Her renk tenle bütünleşen tona sahip ürünün özellikle bronz tenlere ayrı bir hava katacağını belirtmek gerekiyor. Dört farklı renk seçeneğine sahip elbise, viskon kumaşıyla rahatlığı her şeyden önde tutanların ilk tercihi olacağa benziyor. Elbiseyi bir de hasır kovboy şapkalarınızla tamamladıysanız yazın moda ikonu siz olabilirsiniz!

9. Kimse gözünü sizden alamayacak: Denize Özgü Beyaz Fisto Pencere Detaylı Mini Elbise

Beyaz güpür yazlık elbiseler, yaz aylarında vazgeçilemeyen parçalar arasında âdeta başı çekiyor. "Hem akşam dışarı çıkarken giyebileyim hem sahillerde göz kamaştırayım." diyorsanız doğru adreste olduğunuzu bilmelisiniz. Denize Özgü Beyaz Fisto Pencere Detaylı Mini Elbise, yaz alışverişi söz konusu olunca kesinlikle sepete eklemeye değecek modellerden biri. Plajların gözdesi olacağınız elbisenin mini boyuyla bacaklarınızı daha uzun gösterebilirsiniz. Göğüs bölgesinde yer alan pencere ve kurdele detaylarıyla fiziğinizi daha çekici kılabilirsiniz. Üstelik her ortama uyum sağladığı için "Ne giysem?" derdinize de elbiseyle son verebilirsiniz.

10. Şık olduğu kadar genç ruhunuzu ortaya koyabileceğiniz ürünlerden: DeFacto Sarı Çiçekli Carmen Yaka Beli Lastikli Yazlık Mini Elbise

Çiçek desenleriyle sarının mükemmel uyumuna şahitlik edeceğiniz DeFacto Sarı Çiçekli Carmen Yaka Beli Lastikli Yazlık Mini Elbise, carmen yakası ve lastikli beliyle kusursuz bir görünüm ortaya koymanıza yardımcı oluyor. Sade ama bir o kadar da yaz ruhunu yansıtan elbise, mini boyu ve relax fit tasarımıyla hem ilkbaharın hem yazın olmazsa olmaz parçalarından biri olmaya hazırlanıyor. Modeli spor ayakkabıyla tamamlayabileceğiniz gibi daha klasik bir kombin yaratmak istiyorsanız topuklu ayakkabılarınızla taçlandırarak oldukça şık görünebilirsiniz. Yazın iddialı kombinlerine imza atmak sizin elinizde!