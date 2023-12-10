Esra Erol imaj değiştirdi! Özel davetteki tarzı şaşırttı: "Kadın sanki bir anda yaşlanmış"

Gündüz kuşağının öne çıkan isimlerinden Esra Erol sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel sunucu son olarak saçlarında küçük bir değişiklik yaptı.

"Sevdiklerinize küçük sürprizler yapın. Perçem kestirin. Maç saatinde evde kimse yüzünüze bile bakmasın" diyerek yeni imajını paylaşan Esra Erol ardından Harper's Bazaar ödül töreninde görüntülendi.



Ancak her zaman şıklığıyla dikkat çeken sunucu bu sefer herkesi şaşırttı. Esra Erol'un siyah tarzına "Kadın sanki bir anda yaşlanmış", "Babaannemin gençlik fotoğraflarına bakıyorumdur", "Esra çok yaşlı görünüyor", "Ay Esra'ya ne yapmışlar" yorumları yağdı.





