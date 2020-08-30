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Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 21:59 | Son Güncelleme

Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu. Ekran macerasına yaz sezonunda ara veren Esra Erol'da programı kısa bir süre sonra yeni sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. Peki, Esra Erol ne zaman başlıyor?

Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu

12 sezondur ekranlarda olan Esra Erol, yeni sezonu açıyor. Yeni sezonda yeni bölümleri ve konukları ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Esra Erol ve ekibi 31 Ağustos Pazartesi itibariyle ekranlarda olacak.

Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol’da bulmaya devam edecek. Pazartesi, yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak olan Erol, sürprizlerle dolu formatıyla ekranlarda olacak.

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