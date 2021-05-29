MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol'u ağlatan kavuşma! Ömer ile Emre kayıp annelerini 20 yıl sonra buldu

Esra Erol'u ağlatan kavuşma! Ömer ile Emre kayıp annelerini 20 yıl sonra buldu

29.05.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da oldukça duygusal anlar yaşandı. Kayıp olan kişileri aileleriyle kavuşturan Esra Erol'da bugün Ömer ve Emre Açıkgöz konu oldu. Esra Erol, hikayeleriyle izleyenleri gözyaşlarına boğan Ömer ve Emre Açıkgöz'ü anneleri Lamiye Günaydın ile kavuşturdu. O esnada duygusal anlar yaşayan Esra Erol gözyaşlarını tutamadı.

Annelerini bulmak için Esra Erol'a başvuran Ömer ve Emre Açıkgöz, dün yayınlanan bölümde Yusuf isimli kardeşleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı. Ömer ve Emre Açıkgöz, bugün ise 20 yıldır görmedikleri anneleri Lamiye Günaydın'a kavuştu.

Tam ekran yakalama 29.05.2021 101829

Anneleri ile Esra Erol'da canlı yayınında bir araya gelen Ömer ve Emre Açıkgöz, gözyaşlarına boğuldu. Kavuşma anında duygulanan Esra Erol da gözyaşlarını tutamadı.
Tam ekran yakalama 29.05.2021 101931

Programın ilerleyen dakikaların da ise Lamiye Hanım, diğer oğlu Yusuf ile karşı karşıya geldi. Lamiye Hanım'ın yıllar sonra oğullarıyla bir araya geldiği anlar izleyicilere duygusal anlar yaşattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Burcu Esmersoy kimdir?Burcu Esmersoy kimdir?
Seren Serengil mor bikinisiyle şov yaptıSeren Serengil mor bikinisiyle şov yaptı
Anahtar Kelimeler:
atv Esra Erol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Kan donduran olay! Yaşlı adamın boğazını kestiler

Kan donduran olay! Yaşlı adamın boğazını kestiler

Cenk Tosun imzayı attı

Cenk Tosun imzayı attı

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Türkiye'den Avusturyalı bakana tepki: Bu iddialar kabul edilemez

Türkiye'den Avusturyalı bakana tepki: Bu iddialar kabul edilemez

Arka Sokaklar'ın oyuncusu son haliyle şaşırttı

Arka Sokaklar'ın oyuncusu son haliyle şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

500 bin TL'lik arabası gündem oldu

500 bin TL'lik arabası gündem oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kimse anlam veremedi! Sedat Peker detayı

Kimse anlam veremedi! Sedat Peker detayı

Eşinin kucağına oturdu! Öpücüklere boğdu

Eşinin kucağına oturdu! Öpücüklere boğdu

Mini şortlu paylaşım! Fiziği nefes kesti

Mini şortlu paylaşım! Fiziği nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.