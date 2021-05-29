Esra Erol'u ağlatan kavuşma! Ömer ile Emre kayıp annelerini 20 yıl sonra buldu

Annelerini bulmak için Esra Erol'a başvuran Ömer ve Emre Açıkgöz, dün yayınlanan bölümde Yusuf isimli kardeşleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı. Ömer ve Emre Açıkgöz, bugün ise 20 yıldır görmedikleri anneleri Lamiye Günaydın'a kavuştu.

Anneleri ile Esra Erol'da canlı yayınında bir araya gelen Ömer ve Emre Açıkgöz, gözyaşlarına boğuldu. Kavuşma anında duygulanan Esra Erol da gözyaşlarını tutamadı.



Programın ilerleyen dakikaların da ise Lamiye Hanım, diğer oğlu Yusuf ile karşı karşıya geldi. Lamiye Hanım'ın yıllar sonra oğullarıyla bir araya geldiği anlar izleyicilere duygusal anlar yaşattı.



