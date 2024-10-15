Esra Erol'u öldürmekle tehdit eden sahte mehdinin müridi gözaltına alındı! Emniyetten açıklama geldi...

Kızı Mevlüde'nin kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk adlı bir kişiyle kaçtığını ve bu kişinin bir termal otelde bir harem kurduğunu söyleyen Fatma Hanım, Esra Erol'da sahte mehdi ve müridlerini ortaya çıkarmıştı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan ve kendilerini 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan termal evleri 2 yıllığına kiraladığı ortaya çıkmıştı.

TUTUKLANDI, MÜRİDİ ESRA EROL'U TEHDİT ETTİ!

'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık suçları'yla ilgili jandarma ve polis tarafından düzenlenen ortak şafak operasyonuyla sabaha karşı 15 müridiyle birlikte geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve tutuklanan Mustafa Çabuk'un Hasan isimli müridi ise Esra Erol'u öldürmekle tehdit etti.

Tehdit içeren kayıtta Hasan isimli mürid Erol'a "Ey Esra Erol, ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım. Uğraşma, sana söylüyorum benim canımla uğraşma. "Surlardan aşağıya atılırsın, parça parça edilip surlardan aşağıya atılırsın. Köpek." demişti.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI: "GÖZALTINA ALINDI"

Esra Erol'u tehdit eden şahıs ise kısa sürede gözaltına alındı. Türk Polis Teşkilatı sayfasından yapılan açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından bir sosyal medya platformunda paylaşılan Televizyon Programcısı ve Sunucusu Esra Erol'a yönelik tehdit içeren video ile ilgili yapılan çalışmada; Görüntüde yer alan şahsın H.D. olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli H.D. 15.10.2024 tarihinde İstanbul ili Pendik ilçesinde gözaltına alınmıştır." dendi.